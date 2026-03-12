Pechino Express 2026, si parte! 10 coppie in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone

Pronti, partenza, via: debutta oggi Pechino Express 2026, il reality che si conferma di anno in anno il migliore della TV italiana.

Il segreto è semplice: tra viaggi, location esotiche e giochi, al centro di tutto c'è l'avventura, prima di tutto umana, che riesce magicamente a trasmettere anche al suo pubblico a casa.

Saremmo però ingenerosi nel non riconoscere buona parte del successo anche a colui che da anni ci guida nei segreti di Pechino, Costantino della Gherardesca. Che nella stagione 2026 - intitolata L'Estremo Oriente, al via giovedì 12 marzo alle 21:15 su Sky Uno e NOW - sarà accompagnato da tre compagni di viaggio speciali, uno per ogni Paese attraversato.

Novità anche per le coppie di concorrenti, che tornano a essere dieci, e che dovranno come sempre affrontare il viaggio con uno zaino in spalla, pochissime risorse e solo un euro al giorno in valuta locale. Tra prove, imprevisti e incontri lungo il percorso, i viaggiatori dovranno affidarsi alla propria resistenza fisica e alla capacità di adattamento per arrivare fino al traguardo finale di Kyoto.

Il viaggio di Pechino Express 2026 comincia in Indonesia

Giulia Salemi è tra i co-conduttori di Pechino Express 2026

L'edizione 2026 porterà i concorrenti in una delle rotte più spettacolari della storia del programma. Il viaggio parte dall'Indonesia, tra le atmosfere di Bali e Java, dove templi antichi e natura selvaggia fanno da sfondo alle prime tappe della gara.

Il percorso prosegue poi in Cina, tra grandi città come Shanghai e Nanchino, dove passato e modernità convivono in un paesaggio urbano in continua trasformazione.

L'ultima parte dell'avventura si svolgerà in Giappone, con tappe a Tokyo e la finalissima a Kyoto, città simbolo della tradizione giapponese. Attenzione però: chi conosce bene il format di Pechino Express sa che solo poche coppie avranno l'opportunità di sbarcare nel Paese del Sol Levante.

Le coppie in gara a Pechino Express - L'Estremo Oriente

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel, è in gara con il suo migliore amico, Filippo Laurino

Ci sono dieci coppie pronte a partire per l'avventura di questa stagione. Un cast come sempre bene assortito, tra sportivi, musicisti, creator digitali, modelle e ben due coppie di comici. E sono proprio loro, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, tra i più attesi dal pubblico a casa: colleghi, amici di lunga data, hanno deciso ora di mettersi alla prova in un viaggio che, hanno assicurato in conferenza stampa, li ha messi a dura prova dal punto di vista fisico.

Occhi puntati naturalmente anche sul nome più chiacchierato di tutto il cast. L'edizione 2026 di Pechino Express è infatti il primo passo nel mondo dello spettacolo di Chanel Totti, 19 anni, secondogenita di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma. Lei però ammette che, pur avendo ereditato da mamma la "cazzimma" (e dal papà l'estetica, vista l'incredibile somiglianza), non condivide per forza con lei il desiderio di un futuro sotto i riflettori.

Gli Spassusi

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

I Raccomandati

Chanel Totti e Filippo Laurino

Le Dj

Jo Squillo e Michelle Masullo

I Veloci

Fiona May e Patrick Stevens

I Rapper

Dani Faiv e Tony 2Milli

Gli Ex

Steven Basalari e Viviana Vizzini

I Comedian

Tay Vines e Assane Diop

I Creator

Elisa Maino e Mattia Stanga

Le Biondine

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

Le Albiceleste

Candelaria e Camila Solórzano

Chi conduce Pechino Express 2026

Lillo sarà l'inviato di Pechino Express 2026 in Indonesia, la prima tappa del viaggio

Per il pubblico non sarebbe ormai neppure pensabile un'edizione senza Costantino della Gherardesca, storico volto e anima di questo show. Nell'anno in cui la produzione ha deciso di fare le cose in grande, ad affiancarlo sono stati chiamati ben tre inviati, uno per ciascun Paese attraversato durante il viaggio:

Lillo in Indonesia

Giulia Salemi in Cina

Guido Meda in Giappone

Se per Lillo Petrolo e Meda si tratta di una novità assoluta, per Giulia Salemi ha più il sapore di un piacevole ritorno a casa: la conduttrice era infatti stata concorrente della quarta edizione di Pechino, in viaggio attraverso il Sud America in coppia con la mamma Fariba Tehrani.

Come funziona la gara

Il format di Pechino Express rimane fedele alla tradizione: le coppie devono attraversare i Paesi della gara contando su pochissime risorse. Ogni concorrente dispone infatti di: uno zaino con il minimo indispensabile, solo 1 euro al giorno in valuta locale.

Durante il viaggio i partecipanti dovranno trovare passaggi su ogni mezzo che abbia delle ruote cercando di convincere i conducenti, cercare ospitalità per la notte e completare le prove previste in ogni tappa.

Ogni puntata si concluderà al Tappeto Rosso con il logo del programma, dove Costantino annuncerà la classifica della tappa. Le coppie arrivate ultime rischieranno l'eliminazione, ma il destino finale verrà come sempre deciso dalla temuta Busta Nera, che stabilirà se la tappa è eliminatoria oppure no.

Come nelle edizioni precedenti, anche nel 2026 il premio finale verrà devoluto in beneficenza a una ONG attiva nei Paesi attraversati durante il viaggio.

Dove vedere Pechino Express 2026 in TV e in streaming

Guido Meda sarà l'inviato nell'ultima parte del viaggio, in Giappone

Pechino Express - L'Estremo Oriente arriva in TV a partire da stasera su Sky Uno alle 21:15. Le puntate saranno naturalmente disponibili anche in streaming, sia su NOW, la piattaforma a pagamento di proprietà di Sky, che sul servizio Sky Go, sia in contemporanea che on demand.

Pechino Express 2026 andrà avanti per 10 settimane, in onda sempre il giovedì in prima serata. La finale, salvo variazioni di palinsesto (che fortunatamente non sono un'opzione molto in voga in casa Sky), sarà trasmessa in 14 maggio.

Perché questa edizione è tra le più attese

Costantino della Gherardesca conduce Pechino Express da 12 stagioni

Con oltre 5.450 chilometri di percorso, Pechino Express - L'Estremo Oriente promette uno dei viaggi più impegnativi e spettacolari nella storia del programma.

Tra paesaggi esotici, incontri con culture diverse e sfide sempre più difficili, i concorrenti affronteranno un'avventura destinata a mettere alla prova resistenza, spirito di adattamento e capacità di collaborazione.

Anche Costantino della Gherardesca ha usato parole entusiaste per descrivere la stagione al via stasera: "Un'edizione che definirei 'cinematografica' perché il casting è sempre più attento, vengono accuratamente scelti personaggi diversi e speciali, e lanciati nell'avventura, in questo caso nell'Estremo Oriente, dove ci sono popoli felici di accoglierli. Vedremo anche quella che è definita la porta d'Oriente: Shangai".

Senza voler fare spoiler, il conduttore ha però già messo in guardia il pubblico: attenzione alle tappe nipponiche!

"Il Giappone è statisticamente il luogo più ambito dai visitatori italiani" ha ricordato Costantino "quindi anche i nostri viaggiatori si sono accaniti moltissimo".