Pechino Express 2026: un'eliminazione che spezza il cuore nella sesta tappa. La nuova classifica

La sesta puntata di Pechino Express, ancora in Cina, si è chiusa con l'addio al programma di una delle coppie più amate in assoluto e con una nuova classifica

Una sesta tappa intensa e ricca di colpi di scena per Pechino Express, tra sfide sempre più dure lungo la rotta dell'Estremo Oriente e un finale che ha ribaltato gli equilibri della gara.

Dalla Cina centrale fino a Nanjing, i viaggiatori hanno affrontato prove estreme e un percorso segnato da cambi di coppie, penalità e sorprese, culminato con un'eliminazione inaspettata.

La sesta tappa: in Cina colpi di scena e prove estreme

La corsa riparte da Huizhou con 355 chilometri fino al traguardo finale di Nanjing. A guidare le coppie sono Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi, che accompagnano i viaggiatori lungo prove sempre più impegnative.

La classifica iniziale vede per la prima volta in testa I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens), mentre nelle retrovie si trovano I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino) e Gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni).

Il twist delle coppie miste e le prove estreme

La tappa introduce un primo grande ribaltamento: le coppie vengono mischiate e costrette a viaggiare in nuove formazioni temporanee, ribattezzate con nomi ispirati agli animali della tradizione cinese.

I concorrenti affrontano una prova di scrittura in ideogrammi con valutazione di un maestro di calligrafia, una notte presso famiglie locali e un test al mercato di Jingyangzhen guidato da Giulia Salemi.

Tra le prove più dure, una sfida che prevede il recupero di messaggi nascosti tra insetti e una missione legata alla preparazione del tofu da consegnare all'inviata del programma.

Eliminazione e classifica finale

Il traguardo finale è fissato a Nanjing, dove la classifica ribalta gli equilibri della gara. A vincere la tappa sono ancora I Veloci, seguiti da I Rapper, Le Albiceleste e Le DJ.

Nella parte bassa finiscono I Raccomandati e Gli Spassusi. La decisione finale della coppia vincitrice porta all'eliminazione di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, condannati dalla Busta Nera ed esclusi dalla gara.

Questa dunque la classifica finale della sesta tappa:

I Veloci

I Rapper

Le Albiceleste

Le Dj

I Raccomandati

Gli Spassusi (eliminati)

Ascolti e performance social

La puntata, in onda ieri sera su Sky, anche in streaming su NOW e SkyGo, registra 559.000 spettatori e il 2,6% di share, con una crescita rispetto alla stagione precedente. Anche le interazioni social risultano in aumento, confermando un buon livello di engagement complessivo dell'episodio.