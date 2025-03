Pechino Express 2025, l’ultima tappa nelle Filippine è al cardiopalma: ecco gli eliminati della terza puntata

Nella terza puntata di Pechino Express 2025, trasmessa il 20 marzo su Sky e NOW, lo spettacolo non è di certo mancato. Otto coppie in corsa, sfide spettacolari nella natura selvaggia e prove di memoria, ma soprattutto una nuova eliminazione destinata a far discutere. Gli eliminati dell'ultima tappa filippina sono infatti i Primi Ballerini, Virna Toppi e Nicola Del Freo, sacrificati dalla strategia spietata degli Estetici, ormai leader indiscussi. Ma cosa è successo in questa puntata di Pechino Express?

Estetici ancora al comando nella terza puntata di Pechino Express 2025

Il viaggio è ripreso dalla spiaggia di Sabang, con un tragitto di 105 chilometri fino al cuore di Puerto Princesa. A guidare la partenza sono stati gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), già vincitori della puntata precedente, che hanno quindi scelto l'ordine di imbarco sulle zattere per attraversare il fiume iniziale. Da qui si scatenano tensioni tra i concorrenti: i Primi Ballerini partono per ultimi e da lì in poi il loro percorso si complica.

Subito dopo, un impegnativo trekking nella giungla ha messo in crisi diverse coppie: Jury Chechi ha affrontato un piccolo intoppo sostenuto dal compagno Antonio Rossi - la loro chimica è la cosa più bella di questa edizione - mentre Nathalie Guetta ha chiesto aiuto per lo zaino, nel silenzio generale.

Il fiume sotterraneo e il temuto Libro Rosso

A creare qualche problemino è stato anche l'attraversamento in barca del fiume sotterraneo più lungo del mondo, patrimonio UNESCO, dove i concorrenti hanno dovuto ascoltare un'audioguida... e restare in silenzio. Al termine, quiz a sorpresa condotto da Fru e nuovi malus. Poi una notte ospiti delle famiglie locali, accompagnata dalla voce di Dolcenera che canta Hallelujah durante una veglia funebre.

Il giorno dopo, via al trasporto dei granchi marroni - specialità locale - e alla caccia al Libro Rosso. A trionfare sono stati i Medagliati, seguiti dai Complici, mentre i Magici sono arrivati ultimi.

I Primi Ballerini sono gli eliminati della terza puntata

A dominare la tappa sono ancora gli Estetici, seguiti da Complici, Sorelle e Magici. In fondo alla classifica i Cineasti e i Primi Ballerini si contendono la permanenza. La scelta spetta agli Estetici, che eliminano i ballerini perché "troppo forti". Una mossa tattica, ma anche controversa. La busta nera conferma: è una tappa eliminatoria.

Il viaggio ora si sposta in Thailandia: Berruti e Maltese continueranno il loro dominio o qualcuno riuscirà a contrastarli?