Pechino Express 2025, terza tappa stasera su Sky e NOW: sfida estrema nella giungla, in palio la Thailandia

Stasera, giovedì 20 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, i concorrenti di Pechino Express - Fino al tetto del mondo affronteranno la terza tappa, l' ultima nelle Filippine, un percorso di 105 km che metterà a dura prova la loro resistenza. La posta in gioco è alta: la coppia vincitrice otterrà un pass diretto per la Thailandia, il secondo paese del viaggio.

Con una dotazione minima e solo 1 euro al giorno in valuta locale, i viaggiatori dovranno affrontare imprevisti e sfide fino al Tappeto Rosso del Balayong People's Park, il traguardo finale della tappa filippina. Chi riuscirà a proseguire l'avventura?

Una sfida nella natura selvaggia per la terza tappa di Pechino Express 2025

Fru a Pechino Express 2025

Guidati come sempre da Costantino della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru, i viaggiatori partiranno dalla Manlipien Beach di Sabang, sull'isola di Palawan, per un percorso che attraverserà sicuramente scenari mozzafiato ma anche diversi ostacoli impervi. Il primo tratto prevede infatti un trekking estremo nella giungla filippina, un percorso insidioso che metterà alla prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti.

Superata questa fase, i partecipanti dovranno affrontare una delle meraviglie naturali del mondo: il fiume sotterraneo di Puerto Princesa, il più lungo del pianeta, navigabile solo in barca e avvolto da un'atmosfera a dir poco surreale.

La corsa verso il libro rosso

Pechino Express 2025

Dopo l'eliminazione della coppia Gli Spettacolari (Gianluca Fubelli e Federica Camba) nella scorsa puntata, restano in gara:

I Medagliati - Jury Chechi e Antonio Rossi

I Complici - Dolcenera e Gigi Campanile

I Cineasti - Nathalie Guetta e Vito Bucci

Gli Estetici - Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Le Sorelle - Samanta e Debora Togni

I Primi Ballerini - Virna Toppi e Nicola Del Freo

I Magici - Jey e Checco Lillo

Le Atlantiche - Ivana Mrázová e Giaele De Donà

La coppia che firmerà per prima il Libro Rosso al Baywalk di Puerto Princesa otterrà l'immunità e il biglietto per la Thailandia. L'ultima parola, però, spetterà come sempre alla busta nera, che decreterà se questa tappa sarà eliminatoria o meno.

Chi passerà al secondo paese del viaggio di Pechino Express - Fino al tetto del mondo? Lo scopriremo stasera alle 21.15 su Sky Uno, oppure in streaming su NOW e su Sky Go, dove il programma è sempre disponibile on demand.