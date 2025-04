Pechino Express 2025, quinta tappa con Elettra Lamborghini stasera su Sky e NOW: la gara si accende

Pechino Express 2025 entra nel vivo in questa quinta tappa, in onda stasera giovedì 3 aprile su Sky e in streaming su NOW. Il viaggio per arrivare "fino al tetto del mondo" raggiunge un momento cruciale: le sette coppie ancora in gara dovranno affrontare una sfida decisiva segnata da un'insolita presenza, quella di Elettra Lamborghini, incaricata di portare scompiglio con l'inedita e temutissima "bandiera leopardata".

Elettra Lamborghini spariglia le carte a Pechino Express 2025

A metà percorso l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru si prepara a cambiare ritmo. È un vero e proprio giro di boa quello di questa sera. La presenza di Elettra Lamborghini, ospite d'eccezione della puntata, porterà con sé la famigerata "bandiera leopardata": chi la riceverà dovrà scontare una penalità in tempo, che potrebbe risultare fatale in una tappa tanto competitiva.

I viaggiatori percorreranno 374 km, da Sukhothai a Chiang Mai, attraversando anche il villaggio di Lampang, dove li attende il Libro Rosso, destinato come sempre a influenzare l'esito della gara. Sarà una corsa contro il tempo, con lo spettro della bandiera sempre più vicino.

Le coppie in gara: chi saprà resistere al malus?

Le coppie rimaste in gara

Dopo la tappa non eliminatoria della scorsa settimana, restano in gara sette coppie agguerrite: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Magici Jey e Checco Lillo e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

A metà della gara di Pechino Express 2025, gli equilibri iniziano a delinearsi, le strategie si affinano, le rivalità si accendono. La quinta puntata sarà un banco di prova decisivo, anche per capire chi avrà la stoffa per arrivare davvero "fino al tetto del mondo".

Dove vedere la quinta puntata di Pechino Express 2025

Pechino Express 2025 - Thailandia

La nuova puntata di Pechino Express 2025 andrà in onda questa sera, giovedì 3 aprile, alle 21.15 su Sky Uno e come sempre in streaming su NOW. Sarà disponibile anche on demand e su Sky Go. Riusciranno le coppie a sfuggire alle grinfie leopardate di Elettra Lamborghini? O qualcuno sarà costretto ad abbandonare il viaggio?