Pechino Express 2025: chi sono i Magici, Jay e Checco Lillo

Due fratelli con una passione che incanta e in cerca di avventura: i Magici sono la coppia rivelazione di Pechino Express 2025.

Jey e Checco Lillo, meglio noti come i Magici, sono tra i protagonisti più sorprendenti dell'edizione 2025 di Pechino Express, il reality game di viaggio in onda su Sky e NOW. Fratelli nella vita e nella sfida, Jey (classe 1997) e Checco (classe 2001) portano nel programma la forza travolgente del mondo social.

I due ragazzi campani non passano inosservati: uno è un mago che ha conquistato il web con numeri virali e apparizioni televisive, l'altro un gamer competitivo con una passione per le sfide. Insieme formano una squadra affiatata e sorprendente, pronta a tutto pur di lasciare il segno.

Jey Lillo, il mago contemporaneo dei social

Nato a Napoli nel 1997, Jey Lillo è il volto più noto della coppia. Illusionista moderno e creativo, ha iniziato a praticare la magia a soli 9 anni, ispirato dallo stile rivoluzionario di Criss Angel. Il suo vero nome è Gennaro, ma è come Jey che ha conquistato TikTok con il format virale "Se ti stupisco mi fai un regalo", capace di raccogliere un milione di visualizzazioni in meno di 24 ore.

Con milioni di follower e ospitate in programmi come Ciao Darwin e Tu si que vales, Jey ha portato la magia in una nuova dimensione, affascinando celebrità e persino ingannando il celebre illusionista Dynamo. Dietro il suo sorriso, anche una storia personale di riscatto: un grave incidente e il bullismo subito da adolescente hanno forgiato la sua determinazione.

Checco Lillo, il gamer che sogna la vittoria

Francesco "Checco" Lillo, nato nel 2001, è il fratello minore. Studente universitario e commesso in un negozio di videogiochi, è un gamer esperto, abituato alle sfide e alle competizioni sin da giovanissimo.

Ambizioso, competitivo, con lo sguardo sempre fisso sull'obiettivo: Checco affianca Jey nel viaggio tra Filippine, Nepal e Thailandia, pronto a dimostrare che anche un gamer sa resistere alla fatica, alle sorprese e alle tappe killer.

Una coppia social con qualcosa da raccontare

Pechino Express 2025

La loro prima tappa a Pechino Express 2025 - Fino al tetto del mondo è stata un trionfo. Ma oltre alle sfide del viaggio, i Magici portano con sé anche storie personali profonde: il coraggio, l'unione e quella leggerezza che non è mai superficiale. La loro alchimia è un mix di ironia, affetto fraterno e spirito di squadra e li rende una delle coppie più amate e seguite di questa edizione. Tra una prova e l'altra, infatti, il pubblico già li adora.

L'appuntamento con Pechino Express è ogni giovedì su Sky e NOW.