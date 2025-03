Pechino Express 2025, quarta tappa stasera su Sky e NOW: 450 km nei paesaggi mozzafiato della Thailandia

La corsa di Pechino Express 2025 riparte dalla Thailandia nella quarta puntata in onda stasera su Sky e NOW. E la tensione sale alle stelle.

Nuovo Paese, nuova sfida: Pechino Express 2025 approda in Thailandia con una delle tappe più intense dell'edizione. Questa sera, giovedì 27 marzo, su Sky Uno e NOW, le sette coppie ancora in gara dovranno affrontare un percorso di ben 450 chilometri da Khon Kaen a Phitsanulok, tra spiritualità, natura selvaggia e strategie sempre più agguerrite. Il viaggio entra nel vivo e ogni passo potrebbe essere decisivo.

Pechino Express 2025: le coppie si rimettono in gioco

Pechino Express 2025, quarta tappa

Guidati come sempre dall'ironia tagliente di Costantino della Gherardesca e dall'energia travolgente di Fru, i viaggiatori ripartono da Khon Kaen, cuore pulsante della Thailandia, per una tappa che ha tutte le carte in regola per farci sognare.

Dopo l'eliminazione dei Primi Ballerini (Virna Toppi e Nicola Del Freo) il gioco si fa ancora più serrato. Le sette le coppie che si contenderanno il podio - tra veterani dello spettacolo, outsider sorprendenti e personalità agli antipodi - portano in gara dinamiche sempre più accese.

I Medagliati puntano sull'intesa sportiva, i Complici su una sintonia artistica che potrebbe fare la differenza. E mentre gli Estetici (fino a ora imbattuti) e le Atlantiche non nascondono la voglia di dominare la scena, i Cineasti e i Magici continuano a sorprendere per inventiva e tenacia. Occhio anche alle Sorelle: grintose, affiatate e sempre pronte a mettersi in gioco.

Tra templi, chilometri da macinare e colpi di scena: cosa ci aspetta nella quarta puntata

Pechino Express 2025 Thailandia

La sfida si fa subito rovente: le prime tre coppie che raggiungeranno il Libro Rosso a Khek Noi parteciperanno alla Prova Immunità, prima dello sprint finale verso il Tappeto Rosso di Phitsanulok.

Le tensioni crescono. C'è chi trama alleanze, chi sonda possibili tradimenti, chi gioca d'astuzia. E tra passaggi inaspettati, prove fisiche e incontri con le comunità locali, il margine d'errore è sempre più sottile.

L'appuntamento è per stasera alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, con l'episodio sempre disponibile anche on demand e su Sky Go. Chi sorprenderà? Chi cadrà? E soprattutto: quanto sono disposti a rischiare pur di restare in gara? La Thailandia potrebbe cambiare tutto.