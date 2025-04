Pechino Express 2025, i Medagliati vincono la tappa: ecco chi è stato eliminato

Nella quinta tappa di Pechino Express 2025, i Medagliati si aggiudicano la vittoria in una delle puntate più rocambolesche della stagione. Tra prove estreme, coreografie infuocate con Elettra Lamborghini e l'iconica "bandiera leopardata", una coppia è stata costretta ad abbandonare la gara. Ma chi ha dovuto salutare il viaggio? La risposta arriva solo alla fine, con la temutissima Busta Nera.

Elettra Lamborghini e la prova di danza

Nel cuore della Thailandia i viaggiatori hanno attraversato 374 chilometri da Sukhothai a Chiang Mai, passando per Lampang e affrontando prove sempre più assurde. La novità della puntata è stata l'arrivo di Elettra Lamborghini con la bandiera leopardata, una sfida itinerante che ha obbligato ogni coppia a ballare Pistolero davanti a sei persone per poter ripartire. La cantante è stata un giudice severo e ha rallentato non poco il cammino verso il Libro Rosso.

Tra templi, zuppe di rane e malus

Pechino Express 2025 - Thailandia

I concorrenti poi hanno dovuto imparare parole in lingua thailandese nei templi di Wat Mahathat, Wat Sri Sawai e Wat Sri Chum. A complicare il viaggio, la distribuzione strategica dei mezzi di trasporto, con tandem, biciclette per bambini e anche furti di bici tra concorrenti, in particolare da parte degli Estetici. Ed è qui che è arrivato il primo rimprovero da parte di Fru.

Non sono mancate penalità "gustose", come le tre porzioni di zuppa di rana per chi portava la bandiera leopardata. Un altro ostacolo è stato il malus delle unghie da 15 centimetri, imposte prima agli Estetici e poi ai Complici.

Anche se il momento più duro è arrivato al Thai Elephant Conservation Center: tra feci di elefante e produzione di carta artigianale, i Magici hanno dovuto affrontare la corvée più impegnativa.

Chi ha vinto e chi è stato eliminato nella quinta tappa di Pechino Express 2025

I concorrenti di Pechino Express 2025

Sul monte Doi Suthep, con 306 scalini da contare fino al Tappeto Rosso, i Medagliati hanno conquistato la vittoria. Secondi i Complici, seguono Atlantiche, Cineasti, Estetici e Sorelle. Magici ultimi e, dopo il verdetto dei Medagliati e la conferma della Busta Nera, fuori dalla gara: gli eliminati sono proprio i due fratelli.

L'appuntamento con la sesta tappa di Pechino Express 2025 è per giovedì 10 aprile alle 21.15 su Sky Uno e, come sempre, in streaming su NOW.