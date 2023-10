Pechino Express 2024: le coppie ufficiali, il cast e la rotta della nuova edizione

Le otto coppie di Pechino Express 2024 sono state finalmente rivelate, i viaggiatori dell'adventure game sono pronti a chiudere le valige, il conto alla rovescia per il check-in è iniziato. A guidare i protagonisti dell'avventura di quest'anno Costantino Della Gherardesca, che avrà al suo fianco un inviato speciale: Fru dei The Jackal

Le coppie ufficiali di Pechino Express 2024

FABIO ED ELEONORA CARESSA

Fabio Caressa è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce e volto di Sky dal 2003, ha raccontato insieme all'amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent'anni, tra cui i Mondiali del 2006 e la recente avventura di Euro 2020. Dal 1999 è sposato con Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Grazie ad una scommessa con il figlio Diego, nel 2020 è approdato sui social e, ad oggi, registra sui suoi canali numeri altissimi: quasi 600mila followers su Tik Tok e oltre 400mila su Instagram, più di 320mila iscritti al suo canale YouTube.

È proprio grazie ai social che Fabio ha avuto modo di avvicinarsi ad un pubblico molto più giovane, che lo segue e che fa attivamente parte della sua fanbase. Di recente è tornato in libreria con "Grazie signore che ci hai dato il calcio" (Sperling & Kupfer).

Eleonora è detta "Leo", ha 19 anni e frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all'Università Statale di Milano. Adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove. In controtendenza con le passioni di casa Caressa, si definisce inetta ad ogni attività sportiva seppur sia molto competitiva, ama l'astrologia e la buona cucina. Ma non sa cucinare..

DAMIANO E MASSIMILIANO CARRARA

Damiano, 38 anni, e Massimiliano, 36, sono originari di Lucca: sono fratelli unitissimi. Il primo ha qualche esperienza come bartender, il secondo è appassionato di pasticceria da quando ha solo 14 anni. Nel 2012 decidono di spostarsi in California dove aprono due pasticcerie, "Carrara Pastries", che fin da subito riscuotono un grandissimo successo.

La notorietà, per Damiano, arriva con la TV: negli USA diventa uno dei protagonisti di Food Network America, nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship classificandosi secondo e continuando poi la sua carriera come concorrente di cooking show. Nel 2016 partecipa infatti a Food Network Star conquistando il terzo posto. Nel 2017 approda in Italia, con un grande bagaglio di esperienza sulle spalle, che gli guadagna il posto di giudice a BakeOff Italia, e successivamente di Junior BakeOff. Nel 2018 Damiano è anche conduttore di Cake Star, insieme a Katia Follesa, e di Fuori Menù. Ha all'attivo due libri di ricette in America: Dolce Italia, A Taste of Italy e l'autobiografia Nella vita tutto è possibile. Il 24 settembre 2020 è uscito il suo primo libro di ricette in Italia, Un po' più dolce. Massimiliano oggi vive a Los Angeles dove gestisce 3 pasticcerie molto famose in città.

ARTEM E ANTONIO OREFICE

Artem e Antonio si sono conosciuti sul set della serie Mare fuori: Artem interpreta Pino o Pazz, Antonio è Totò.

Artem nasce in Ucraina nell'estate del 2000, a 10 anni si trasferisce in Italia e va a vivere ad Afragola (Napoli). A 19 anni inizia la sua carriera cinematografica nel film La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, presentato a Berlino e vincitore dell'Orso d'Argento. Nel 2022 è coprotagonista con Pierfrancesco Favino nel film Nostalgia presentato a Cannes, mentre l'anno dopo è protagonista di puntata della serie Ad un passo dal cielo.

Antonio Orefice, 28enne di Napoli, comincia a studiare recitazione a 6 anni, a 11 debutta con il musical Masaniello al Teatro Bellini della sua città. Frequenta l'Accademia cinematografica "La Ribalta", e tra i suoi lavori principali ci sono Mare Fuori e Gomorra - La Serie, i film Soldato semplice, Carosello Carosone, Benvenuti in casa Esposito, il teatro con La paranza dei bambini, tournée nazionale con la regia di Mario Gelardi e Roberto Saviano.

PAOLO CEVOLI ED ELISABETTA GARUFFI

Paolo Cevoli, 65 anni, ed Elisabetta Garuffi sono sposati dal 1986. Hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini.

Paolo è un comico e attore italiano, nato da una famiglia di albergatori di Riccione. Nel 1990 partecipa al concorso per giovani comici "La Zanzara d'Oro" classificandosi terzo, e già nei mesi successivi partecipa diverse volte al Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo, però, continua il suo lavoro "ufficiale", diventa imprenditore e apre un locale che, in breve tempo, viene frequentato da diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Gino e Michele si accorgono del talento di Cevoli e, nel 2001, decidono di invitarlo a esibirsi allo Zelig di Milano. Da lì passa direttamente alla trasmissione televisiva, sul palco della quale si esibisce per anni portando alla ribalta il suo personaggio più conosciuto: Palmiro Cangini, assessore di un immaginario Comune romagnolo. Protagonista di tour teatrali e autore di diversi libri, nel 2015 è regista e protagonista del film Soldato Semplice, mentre nel 2022 partecipa alla terza stagione di LOL - Chi ride è fuori.

Elisabetta, riminese, 58 anni, è la quinta di sei sorelle. È una stilista di moda, una passione che ha fin da bambina, vedendo al lavoro della mamma Tosca, sarta della "bella gente" riminese. Dopo il diploma al Liceo Artistico e alcune esperienze di lavoro, apre il suo atelier specializzato nella creazione e nella produzione di abiti da sposa e da cerimonia, prima a Rimini e dal 1993 a Bologna poi, a pochi passi dalle Due Torri.

NANCY BRILLI E PIERLUIGI IORIO

Nancy Brilli, 59 anni, di Roma, inizia come attrice cinematografica da giovanissima, ma è solo quando viene scelta come protagonista della commedia musicale di Garinei e Giovannini Se il tempo fosse un gambero, nel 1986, che decide che quello sarà il suo lavoro. Da lì prende il via la carriera straordinaria di un'attrice capace di spaziare con successo dal cinema, alla tv e al teatro. Amatissima dal grande pubblico, anche per la tenacia e la determinazione con le quali ha affrontato le sfide sia della vita professionale che di quella privata, ha ottenuto in carriera numerosi premi e riconoscimenti, tra cui spiccano il David di Donatello e il Nastro d'Argento, entrambi come Migliore attrice non protagonista per Piccoli equivoci, nel 1990.

Pierluigi Iorio, 52 anni di Napoli, è attore e regista che sviluppa la sua carriera prevalentemente a teatro, di cui è appassionato fin da bambino. Innamoratissimo della sua famiglia, ha valori d'altri tempi ma è anche una persona aperta e pratica, curiosa e pronta alla condivisione. Ha una predilezione per l'estetica e l'armonia delle forme, che ricerca con entusiasmo nello spettacolo e nella vita. È appassionato di cucina e ama le grandi tavolate tra amici. Il suo motto è "dietro le nuvole c'è sempre il sole".

Nancy e Pierluigi sono amici da 5 anni, si sono conosciuti nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale: da allora è nata un'amicizia bella e sincera.

KRISTIAN GHEDINA E FRANCESCA PICCININI

Due leggende dello sport italiano. Kristian Ghedina, nato a Cortina d'Ampezzo 54 anni fa, è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca: ha ereditato la passione per lo sci dalla mamma Adriana, mettendola in pratica sin dalla tenerissima età. Dopo il suo ritiro dalle gare, nel 2006, si dedica alle corse automobilistiche gareggiando nel Campionato italiano Superturismo e nella Porche Supercup. Amante della velocità e dell'adrenalina, non si ferma un momento, non a caso la sua canzone preferita è "Vita Spericolata" di Vasco Rossi.

Francesca Piccinini, 44 anni, di Massa Carrara, è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate. Nel 1993 anni debutta in serie A, nel 1995 in Nazionale, e con la maglia azzurra vince la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest'ultimo successo viene nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel corso della sua lunga carriera vince anche 7 Champions League e 5 scudetti. Annuncia il ritiro nel 2019, ma la lontananza dal campo dura poco e ritorna a giocare a distanza di pochissimi mesi, per poi ritirarsi definitivamente nel 2021. Resta comunque nel settore in veste di vicepresidente dell'ultimo club in cui ha militato, la Uyba Volley di Busto Arsizio, e dal 2022 è volto di Sky Sport come commentatrice tecnica. Per i suoi risultati sportivi ha ricevuto il Collare d'oro al Merito Sportivo dal CONI.

MADDALENA CORVAGLIA E BARBARA PETRILLO

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono molto amiche. Maddalena è nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1980, è una conduttrice televisiva, blogger, conduttrice radiofonica e showgirl. Ha raggiunto la notorietà come velina bionda di Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Voce per tre anni di R101, in tv ha condotto diversi programmi: da Stranamore a La Domenica del Villaggio, da Scalo 76 a Bravo Grazie, fino a Mandy e Maddy, Maddy va veloce e Una voce per Padre Pio. È stata sposata con il chitarrista americano Stef Burns, con cui nel 2011 ha avuto una figlia, Jamie Carlyn: il loro matrimonio venne celebrato dallo stesso Vasco Rossi. Grande sportiva - è paracadutista e motociclista - Maddalena è seguitissima sui social, dove condivide queste sue passioni con i fan. Si definisce amante della libertà, della giustizia e della verità.

Barbara, 42 anni di Napoli, ha una formazione in danza classica e recitazione ed esordisce in tv a 17 anni. Ha lavorato in programmi cult come Paperissima, Mai dire, Carabinieri e Quelli che il calcio. È mamma di due bambine, Margherita e Ludovica, avute con l'ex calciatore Fabiano Santacroce.

ESTEFANIA BERNAL E ANTONELLA FIORDELISI

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi sono amiche da anni. Estefania nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1995 e fin da ragazzina lavora come modella. Vince il titolo di Miss Universe Argentina e partecipa al programma Dancing with the stars. Arriva in Italia, partecipando prima a Scherzi a Parte poi all'L'isola dei famosi arrivando in finale. Nel corso degli anni è stata testimonial di numerosi brand.

Antonella ha 25 anni ed è nata a Salerno. Modella e schermitrice, è laureata in Scienze Politiche. In pedana nel 2013 è stata campionessa d'Italia a squadre nella spada, quindi bronzo al Campionato Nazionale di spada femminile di categoria ed è entrata a far parte della Nazionale: con la maglia azzurra partecipa nel 2017 a varie competizioni europee e alla Coppa del Mondo in Germania e Lussemburgo. In tv ha collezionato partecipazioni in diversi programmi, da Scherzi a parte alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste indiscusse. Attualmente è testimonial in diverse campagne pubblicitarie,

La rotta di Pechino Express 2024

Le 8 coppie percorreranno la "Rotta del Dragone, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.