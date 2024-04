Pechino Express 2024, anticipazioni dell'ottava tappa, stasera su Sky e NOW: torna il gioco degli elefanti

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda l'ottava e terzultima tappa di Pechino Express 2024: le anticipazioni annunciano screzi tra i concorrenti e il mitico gioco degli elefanti.

I viaggiatori sono arrivati in Sri Lanka e Pechino Express 2024 si prepara ora alla sua ottava tappa, che verrà mostrata nella puntata in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming solo su NOW. Sarà anche il terzultimo appuntamento con l'undicesima stagione del game show, quello che deciderà quali coppie potranno accedere alla semifinale.

Le anticipazioni di giovedì 25 aprile

Ter le coppie in gara la competizione sarà infuocata: alla fatica delle tappe precedenti, durante i 387 km che separano l'antica fortezza di Galle dalla città eterna di Kandy, che compongono la rotta di questa ottava tappa, si aggiungeranno anche incomprensioni e screzi che metteranno a dura prova la resistenza psicologica di ogni concorrente.

Dopo la scorsa tappa non eliminatoria, le cinque coppie ancora in gara si contenderanno l'accesso alla semifinale: Damiano e Massimiliano Carrara "I Pasticcieri", Artem e Antonio Orefice "I Fratm", Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo "Le Amiche", Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi "Italia Argentina" e Megan Ria e Maddalena Svevi "Le Ballerine".

Dal faro di Galle, punto di partenza della gara, i viaggiatori si ritroveranno in balia delle onde dell'Oceano Indiano e andranno alla ricerca di sensazionali foto "acchiappa like" nelle location più "instagrammabili" della costa singalese. Poi, missione dopo missione, le coppie arriveranno all'Elephant Transit Home, il Parco Nazionale di Undawalawa dove le prime tre coppie si sfideranno nell'attesissimo gioco degli elefanti, la prova vantaggio più leggendaria della corsa di Pechino Express.

Il programma per i viaggiatori prevede inoltre una faticosa salita fino al ponte dei Nove Archi, attraversato dalla ferrovia panoramica che collega Ella a Kandy, tra le più caratteristiche del mondo, oltre a una prova alla scoperta delle piantagioni da tè del Paese. Con uno zaino contenente, come sempre, una dotazione minima e con 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, tutti di corsa fino al traguardo di puntata fissato nella città del XIV secolo Kandy, capitale dell'ultimo re dello Sri Lanka, proprio all'interno di una suggestiva prigione abbandonata.