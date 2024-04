Pechino Express 2024 stasera su Sky e NOW: la settima tappa

Pechino Express 2024 torna stasera su Sky Uno e in streaming su NOW con la settima puntata, la prima che vedrà le cinque coppie rimaste alle prese con lo Sri Lanka.

Pechino Express 2024 è pronto per le battute finali del gioco: stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming solo su NOW, va in onda la settima puntata, quella che porterà le cinque coppie rimaste in Sri Lanka. Le porte della "perla d'Oriente" si spalancano, dopo la faticosa esplorazione del Vietnam del Nord e le estenuanti prove in Laos, e il viaggio lungo la Rotta del Dragone giunge all'ultimo capitolo.

Le anticipazioni di giovedì 18 aprile

Varcando i confini del Paese che è definito "la lacrima dell'India", le cinque coppie ancora in gara vivranno la sensazione di tuffarsi in un quadro dipinto da Madre Natura: la foresta pluviale incontaminata e le piantagioni da tè sfumano fino all'Oceano Indiano e i templi sacri si alternano alle spiagge bianche dove praticare surf e ai Parchi Nazionali animati da bufali indiani ed elefanti. Scenari a dir poco mozzafiato e ricchi di spiritualità che i viaggiatori di Pechino Express inizieranno ad assaporare nella settima tappa del loro viaggio, nella quale dovranno percorrere, in tutta fretta, i 170 chilometri che separano Negombo dal traguardo di puntata Galle.

Ai nastri di partenza, pronti a partire alla scoperta dell'"isola risplendente", ci saranno: Damiano e Massimiliano Carrara "I Pasticcieri", Artem e Antonio Orefice "I Fratm", Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo "Le Amiche", Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi "Italia Argentina" e Megan Ria e Maddalena Svevi "Le Ballerine".

L'avventura singalese prenderà il via dalla costa occidentale dell'isola: dalla spiaggia di Negombo, frequentata perlopiù da pescatori, i viaggiatori punteranno a sud percorrendo la costa fino ad Ambalangoda, dove la coppia che firmerà per prima il libro rosso guadagnerà un posto nella classifica finale. Nella puntata le coppie, provviste come sempre solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, riprenderanno in tutta fretta il viaggio in direzione dell'antica città fortificata di Galle, ex colonia portoghese e traguardo di puntata.