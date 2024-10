I peccatori: nuovi dettagli del plot del vampire movie con Michael B. Jordan

Scopriamo di più sul film di vampiri di Ryan Coogler che vedrà l'attore impegnato in due ruoli diversi

Secondo quanto riferito da più fonti, la scorsa settimana si sarebbe svolto uni dei numerosi test-screening di I peccatori, il film sui vampiri ambientato nell'epoca della Grande Depressione, del regista di Black Panther Ryan Cooger.

World of Reel ha condiviso un resoconto dei consensi ricevuti dai presenti. Sebbene non siano stati divulgati dettagli importanti sulla trama, da questo momento in poi le informazioni riportate che seguono presentano parecchi spoiler.

Innanzitutto, la risposta al film sembra essere stata piuttosto tiepida. Mentre l'interpretazione di Michael B. Jordan in un doppio ruolo ha ricevuto molti elogi, la maggior parte delle persone che hanno avuto modo di vedere il film ha ritenuto che il prodotto finito fosse semplicemente "buono" o "decente". Sembra inoltre che le notizie iniziali sul fatto che Jordan interpreti dei fratelli vampiri non fossero accurate.

Uno dei fratelli intraprende una relazione con il personaggio di Hailee Steinfeld, che sembra potrebbe rivelarsi un villain. I peccatori ha una data d'uscita fissata al 7 marzo 2025.

Secondo World of Reel, "la trama vera e propria ha a che fare con due fratelli gemelli, Elijah ed Elias (Jordan), che cercano di lasciarsi alle spalle la loro vita travagliata e si dirigono verso sud, dopo aver trascorso anni nella Chicago controllata da Al Capone. Ritornano nella loro città natale, dove la schiavitù è stata da poco abolita, ma il KKK è ancora molto presente".

Da quello che possiamo dedurre, l'elemento vampiresco emergerà dall'interno del KKK stesso. Ci si aspetta anche che il finale porti a "molte controversie", anche se non ne viene specificato il motivo.

Coogler ha diretto il film, al suo ritorno dietro la macchina da presa dopo Black Panther: Wakanda Forever, e lo ha prodotto attraverso la sua Proximity Media, insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian. I produttori esecutivi sono Ludwig Göransson (fresco del suo secondo Premio Oscar dopo aver composto la colonna sonora di Oppenheimer) e Rebecca Cho, oltre a Will Greenfield. La direttrice del casting Francine Maisler, che ha lavorato con Coogler e co. in Creed, torna a collaborare col regista.