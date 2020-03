Pearl Harbor, stasera su La7 il film di Michael Bay con Ben Affleck

Pearl Harbor è il film che va in onda stasera su La7 alle 21.15. La pellicola è una storia di amore e di amicizia, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale nel periodo in cui i giapponesi attaccarono la principale base statunitense nel Pacifico.

Rafe McCawley e Danny Walke sono migliori amici da sempre e sono appassionati di arei da quando erano bambini. Quando scoppia la seconda guerra mondiate i due fanno parte del Corpo Aeronautico dell'esercito. Durante le visite mediche Rafe incontra Evelyn, una bell'infermiera di cui si innamora. L'uomo però parte volontario per l'Inghilterra per combattere i tedeschi e di lui si perdono le tracce. Evelyn trova conforto in Danny, migliore amico di Rafe. Quando però lui improvvisamente fa ritorno scopre la tresca tra la sua fidanzata ed il miglior amico. La situazione precipita con l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Rafe deve mettere da parte il rancore per salvare più vite umani possibili.

Prodotto e diretto da Michael Bay, il film Pearl Harbor è interpretato da Ben Affleck nei panni di Rafew. Josh Hartnett è Danny, Kate Beckinsale è Evelin, la donna di cui si innamorano i due amici. Completa il cast Alec Baldwin che interpreta il maggiore Jimmy Doolittle. La sceneggiatura è di Randall Wallace. Il film ha ricevuto quattro nomination all'Oscar vincendo la statuetta per il Miglior montaggio sonoro.

Il film ha avuto un'ottima accoglienza dal pubblico, anche se molti critici hanno storto il naso di fronte alla mancanza di accuratezza storica della pellicola. A loro il produttore Jerry Bruckheimer ha replicato affermando: "Abbiamo fatto il possibile per rimanere fedeli, ma certamente il film non vuole essere una lezione di storia".