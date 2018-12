Peanuts: i personaggi di Schulz al centro di nuovi progetti destinati ad Apple

I Peanuts, i fumetti con protagonisti Snoopy e tutti gli altri simpatici personaggi al centro delle storie creati da Charles M. Schulz torneranno sugli schermi grazie a un nuovo accordo stretto tra Apple e DHX Media che prevede la creazione di serie originali, speciali e cortometraggi.

DHX produrrà inoltre dei contenuti che mostreranno il famoso bracchetto in versione astronauta, grazie a un accordo raggiunto con NASA, chiamato Space Act Agreement, ideato per infondere alle prossime generazioni di studenti la passione per l'esplorazione dello spazio e la scienza.

Nel 2017 DHX ha ottenuto i diritti dei Peanuts e di altri personaggi come Strawberry Shortcakes grazie a un investimento di circa 345 milioni di dollari.

Schulz ha ideato i personaggi negli anni '50, al centro di alcune rubriche presenti su sette quotidiani locali. Il successo delle avventure di Charlie Brown, del suo cane Snoopy, Sally, Lucy, Linus e Woodstock hanno dato vita a molti progetti editoriali, cinematografici e televisivi, alla creazione di parchi di divertimento e a merchandise di ogni tipo.