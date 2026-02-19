Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer con Cillian Murphy svela il ruolo di Barry Keoghan

Da quando la serie si è conclusa nel 2022, i fan erano ansiosi di sapere come sarebbe proseguita la saga della famiglia Shelby. A quanto pare ci attendono altri drammi nel nuovo film

Netflix ha diffuso finalmente in streaming il trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, film che prosegue le vicende criminali della famiglia Shelby, guidata come sempre dal Tommy Sheldby di Cillian Murphy.

Finora ci eravamo sempre chiesti chi fossero gli altri personaggi del cast e cosa avrebbe raccontato questa nuova parte della storia, così importante da essere stata concepita come un film a se stante.

Peaky Blinders 6: Cillian Murphy in una scena

Cosa mostra il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man

Il filmato mostra che i Peaky Blinders stanno terrorizzando l'Inghilterra, in subbuglio durante la Seconda guerra mondiale.

"Tuo figlio zingaro sta guidando i Peaky Blinders come se fossimo di nuovo nel 1919", dice Ada Shelby (Sophie Rundle) a Tommy, che è costretto a tornare al suo vecchio stile di vita violento e a opporsi a Duke.

Ambientato nella Birmingham durante la Seconda Guerra Mondiale, il film si propone di raccontare una nuova era della serie Peaky Blinders di Steven Knight. Al centro della storia c'è la corsa per aggiudicarsi l'enorme progetto di ricostruzione della città che diventa una brutale competizione di dimensioni mitiche, con la famiglia Shelby proprio al suo centro sanguinario.

Chi interpreta Barry Keoghan e quale sarà il suo ruolo nel film

Come avrete già capito dalle immagini di questo nuovo trailer, Keoghan interpreterà proprio Pinto "Duke" Shelby, il figlio ormai adulto di Tommy Shelby, che ha nuovamente il volto familiare di Cillian Murphy.

Nel trailer si vede chiaramente che Duke, fino ad ora personaggio secondario nella serie originale, è cresciuto e ha preso il comando dei Peaky Blinders, portando avanti l'eredità (e il caos) della famiglia in piena Seconda guerra mondiale. Tommy, richiamato fuori dal suo esilio, si trova così a scontrarsi con suo figlio in un conflitto che diventa centrale per la trama del film.

Peaky Blinders: The Immortal Man, Barry Keoghan e Cillian Murphy in una scena

Quando e dove vedere il nuovo film di Peaky Blinders

Peaky Blinders: The Immortal Man arriverà prima nelle sale e poi in streaming. L'uscita cinematografica è prevista per il 6 marzo 2026 in alcuni cinema selezionati, offrendo ai fan la possibilità di vedere il ritorno di Tommy Shelby sul grande schermo.

Successivamente, il film sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 20 marzo 2026. Da quella data gli abbonati italiani potranno guardarlo comodamente on demand.