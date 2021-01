Peaky Blinders: il creatore Steven Knight sta pianificando dei potenziali spinoff

Peaky Blinders sembra destinato ad avere degli spinoff che proseguiranno la storia dopo gli eventi che verranno raccontati nel film.

Steven Knight ha infatti parlato dei progetti legati alla storia della famiglia Shelby dopo l'annuncio, compiuto da BBC e Netflix che la sesta stagione sarà l'ultima a essere prodotta.

Lo sceneggiatore e produttore Steven Knight ha rilasciato un'intervista a Variety in cui spiega in che modo si avvicina all'epilogo dello show con protagonista Cillian Murphy.

Il creatore di Peaky Blinders ha parlato del film sostenendo che si tratterà di un punto di partenza: "Siamo in fase di sviluppo, è un'idea totalmente formata e ha un inizio, una parte centrale e una fine. Penso sarà una conclusione adatta alla storia che abbiamo raccontato fino a questo momento, ma da quel progetto ci saranno delle cose che non chiamo realmente spinoff".

Knight ha aggiunto: "Ci saranno altri show televisivi che spero nascano da quel film, che continueranno a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia".

Il creatore della serie ha confermato che inizialmente aveva ideato il progetto Peaky Blinders come composto da sette stagioni, tuttavia quanto accaduto nel 2020 che ha causato molti problemi alle produzioni televisive e cinematografiche ha fatto modificare i piani: "Ma posso dire che il mio progetto fin dall'inizio era di concludere un film di Peaky Blinders. Quello è ciò che accadrà".