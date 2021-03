Peaky Blinders: James Frecheville nel cast della stagione 6

James Frecheville approda nel cast della sesta stagione della serie inglese Peaky Blinders in un ruolo ancora top secret.

L'account Twitter ufficiale di Peaky Blinders ha annunciato l'ingresso di James Frecheville nel cast della sesta stagione di Peaky Blinders. I dettagli sul personaggio che Frecheville interpreterà non sono stati ancora rivelati, tuttavia, è stata condivisa una nuova foto del dietro le quinte scattata da Matt Squire.

Le riprese di Peaky Blinders sono attualmente in corso. La serie, ambientata nelle strade senza legge di Birmingham, segue l'evoluzione del leader Tommy Shelby (Cillian Murphy) da criminale a uomo d'affari e membro del parlamento. La quinta stagione vedeva il mondo sconvolto dalla crisi finanziaria del 1929. Quando Tommy Shelby viene avvicinato da un carismatico uomo politico con una precisa visione per l'Inghilterra, capisce che la sua risposta all'offerta influenzerà non solo il futuro della sua famiglia, ma quello dell'intera nazione.

La sesta stagione di Peaky Blinders sarà diretta da Anthony Byrne (In Darkness), la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, Nick Goding sarà il produttore.

Le prime cinque stagioni di Peaky Blinders sono disponibili su Netflix.