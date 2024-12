Peaky Blinders: il creatore Steven Knight fornisce nuovi dettagli sul film in arrivo

Dopo aver conquistato il pubblico con le sue sei stagioni, Peaky Blinders si concluderà, come annunciato in precedenza, con un grande film. Il creatore e sceneggiatore della serie, Steven Knight, ha recentemente fornito aggiornamenti positivi su questo progetto, le cui riprese sono appena terminate.

In particolare, durante un'intervista con Paris Match, Knight ha dichiarato di sperare di concludere il progetto entro la fine del 2025. Non è chiaro, però, se intenda dire che il film sarà pronto per l'uscita entro la fine del prossimo anno o se semplicemente sarà completato, con l'uscita prevista per il 2026.

Cosa sappiamo del film di Peaky Blinders?

Il film, che proseguirà l'epica saga di gangster, sarà diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight. I dettagli sulla trama sono ancora segreti. Cillian Murphy sarà affiancato da una serie di nuovi, acclamati membri del cast, tra cui Rebecca Ferguson (Dune), Barry Keoghan (Saltburn) e Tim Roth (Reservoir Dogs). Al momento non è ancora chiaro se alcuni dei membri principali del cast della serie originale torneranno anche per il film.

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto della serie

Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck riprenderanno però i loro ruoli al fianco di Murphy nel ruolo di Tommy. Nell'ultima stagione della serie, Graham ha interpretato Hayden Stagg, il leader del sindacato dei lavoratori portuali di Liverpool. Rundle, che è stata una colonna portante per tutte e sei le stagioni nel ruolo di Ada, la sorella di Tommy Shelby, tornerà nel suo ruolo. Anche Ned Dennehy riprenderà il suo ruolo di Charlie Strong, una sorta di zio dei fratelli Shelby. Lee ha interpretato Johnny Dogs, un amico di Tommy, mentre Ian Peck è stato Curly, l'assistente di Charlie.

"Sono entusiasta di vedere le telecamere girare su questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Paese è in guerra e, naturalmente, anche i nostri Peaky Blinders lo sono", ha dichiarato Steven Knight in un comunicato.

Peaky Blinders: Cillian Murphy in una foto promozionale della serie

Il film di Peaky Blinders è prodotto da Steven Knight, Cillian Murphy, Patrick Holland e Guy Heeley. I produttori esecutivi sono Tom Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Caryn Mandabach e Andrew Warren. La produzione è curata da Netflix e BBC Film.