Peaky Blinders, il creatore: "Incontrare Snoop Dogg ha cambiato il modo in cui vedevo lo show"

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ha raccontato come l'incontro con il rapper statunitense Snoop Dogg abbia cambiato la sua visione del dramma che aveva creato come lettera d'amore alla sua nativa Birmingham, una città nel mezzo del Regno Unito.

Il prolifico scrittore e produttore può annoverare tra i fan che hanno espresso il loro amore per la serie, andata in onda per sei stagioni fino al 2022, personaggi di spicco come Barack Obama, Tom Cruise e Brad Pitt. Ma è stato l'incontro con Snoop a fargli capire quanto fosse grande la serie e a fargli capire la natura universale dello show "con persone dall'Europa dell'Est a Buenos Aires che lo hanno capito e hanno provato la stessa cosa".

Peaky Blinders: rivelato il budget del film con Cillian Murphy, sarà enorme

Come l'incontro con il rapper ha influito sullo show

Peaky Blinders si ispira all'infanzia di Knight a Birmingham, dove sua madre lavorava per gli allibratori locali in un periodo in cui le scommesse erano illegali. Il dramma si basa sulle storie che Knight ha appreso sui gangster locali, chiamati "peaky blinders" per il modo in cui indossavano i loro berretti a punto.

Peaky Blinders 6: un momento della serie

Knight ha raccontato al programma radiofonico Desert Island Discs della BBC che Snoop gli ha detto che la serie "gli ha ricordato come è entrato nella cultura delle gang": "Era tutta una questione di famiglia che ti tiene dentro, e di fuga dalla famiglia per fare le cose cattive, e poi la famiglia che trasferisce le sue emozioni e la sua lealtà per seguirti, e poi fuggire di nuovo".

"Mi ha fatto capire che c'è qualcosa in Peaky che è piuttosto universale. Era un ragazzo fantastico. Era così piacevole parlare con lui", ha aggiunto Knight parlando del rapper statunitense, che attualmente sta conquistando nuovi fan come ambasciatore degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici di Parigi, dove è stato visto imparare a nuotare dalla leggenda olimpica Michael Phelps e ballare con un cavallo durante la gara di dressage.

Peaky Blinders: una foto dei protagonisti

Knight ha anche scritto la sceneggiatura del film Dirty Pretty Things e ha co-creato il quiz show televisivo di successo Who Wants to be a Millionaire?

Per quanto riguarda la serie, la storia di Peaky Blinders, iniziata sugli schermi di BBC Two nel 2013, proseguirà prossimamente con un film che verrà prodotto per Netflix. Cillian Murphy, oltre a riprendere il ruolo di Tom Shelby, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del nuovo capitolo della storia che è attualmente composta da sei stagioni. La star di Mission Impossible Rebecca Ferguson si è aggiunta recentemente al cast. Knight, ad aprile, aveva anticipato che la storia sarà ambientata durante la seconda Guerra Mondiale e le riprese dovrebbero iniziare prima della fine dell'anno.