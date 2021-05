Peaky Blinders 6: le prime foto di Paul Anderson e Natasha O'Keefe

Paul Anderson e Natasha O'Keefe sono ritratti in nuove foto scattate sul set di Peaky Blinders 6, ecco gli scatti.

Le riprese di Peaky Blinders 6 sono attualmente in corso e online sono state condivise due nuove foto che ritraggono Paul Anderson e Natasha O'Keefe.

I due attori hanno rispettivamente il rulo di Arthur Shelby e Lizzie e ritorneranno nel mondo creato per il piccolo schermo in occasione degli ultimi episodi che verranno prodotti.

Le riprese della sesta stagione di Peaky Blinders sono in corso dal 18 gennaio e il creatore Steven Knight ha già annunciato che la storia della famiglia Shelby proseguirà con un film, rispettando il progetto che aveva ideato fin dall'inizio.

Lo show continuerà a raccontare la storia di Tommy Shelby (Cillian Murphy) che da criminale compie un'ascesa verso il potere che lo porta a diventare un uomo di affari e membro del parlamento.

La quinta stagione vedeva il mondo sconvolto dalla crisi finanziaria del 1929. Quando Tommy Shelby viene avvicinato da un carismatico uomo politico con una precisa visione per l'Inghilterra, capisce che la sua risposta all'offerta influenzerà non solo il futuro della sua famiglia, ma quello dell'intera nazione.

Nel cast ritorneranno anche Paul Anderson, Sophie Rundle, Finn Cole, Natasha O'Keefe e, a quanto pare, anche Helen McCrory che avrebbe girato alcune sequenze prima della sua tragica morte prematura.

Tra gli interpreti dello show anche Sam Claflin, Anya Taylor, Neil Maskell, Brian Gleeson, James Frecheville, Conrad Khan, Amber Anderson, Rebecca Keatley e Stephen Graham.

La sesta stagione di Peaky Blinders sarà diretta da Anthony Byrne (In Darkness), la sceneggiatura è firmata da Steven Knight, Nick Goding sarà il produttore.

Le prime cinque stagioni di Peaky Blinders sono disponibili su Netflix.