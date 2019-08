Peaky Blinders 5: Netflix annuncia la data del debutto in streaming

Netflix ha svelato quando arriveranno in streaming gli episodi di Peaky Blinders 5, la serie con protagonista Cillian Murphy.

Peaky Blinders 5 ha finalmente una data pervista per il debutto in streaming su Netflix dopo la messa in onda nel Regno Unito, dove lo show è trasmesso sugli schermi di BBC: venerdì 4 ottobre.

La serie ha come protagonista Cillian Murphy e nei nuovi episodi di Peaky Blinders la narrazione riprenderà dalla crisi economica avvenuta nel 1929, situazione che causerà problemi ai Shelby che avevano investito senza pensare a un possibile crollo di Wall Street. Perdere quella somma di denaro legale li obbligherà quindi a ritornare a compiere attività illegali.

Tommy Shelby, inoltre, dovrà affrontare Oswald Mosley, personaggio affidato all'attore Sam Claflin.

La storia mostrerà poi cosa accadrà dopo il ritorno di Michael Grey dagli Stati Uniti con la moglie Gina, parte interpretata da Anya Taylor-Joy. Zia Polly (Helen McCrory), inoltre, vivrà una storia d'amore con Aberama Gold (Aidan Gillen) e il suo rapporto con Tommy sarà in difficoltà.

La regia della quinta stagione è stata affidata a Anthony Byrne.

