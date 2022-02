Peacemaker: un video svela gli errori e le papere più divertenti sul set della serie

Quando l'intera prima stagione di Peacemaker è ormai disponibile in streaming su HBO Max, James Gunn ha condiviso sui social un video contenente gli errori e le papere più divertenti degli attori sul set della serie TV.

Questo weekend, negli Stati Uniti ricorre il President's Day, ovvero la festività nata per commemorare il compleanno di George Washington e celebrata a livello federale il terzo lunedì di febbraio. James Gunn, regista ormai amatissimo sia dai fan della Marvel che da quelli della DC, ha approfittato di questa occasione, arrivata pochi giorni dopo la fine della prima stagione di Peacemaker, per mostrare ai suoi seguaci di Twitter alcuni dei momenti più divertenti che hanno avuto luogo sul set della serie con John Cena. "Buon weekend del President's Day. Ecco un regalo del Team Peacemaker: la gag reel ufficiale di #Peacemaker", si legge nel post apparso sui social nelle scorse ore. Il messaggio accompagna quindi un video di quasi 10 minuti pieno di esilaranti errori, battute e scherzi del cast durante le riprese, con ciascuna delle star della serie, da John Cena a Danielle Brooks, che ha avuto la propria quota di papere. Negli ultimi due minuti di clip, trova spazio un montaggio di papere con il brano You Can't Kill My Rock 'N Roll in sottofondo.

Peacemaker è la prima serie di HBO Max ambientata nel DC Extended Universe. L'opera segue Christopher Smith alias Peacemaker (John Cena) mentre si unisce ad un gruppo di agenti ed uno stravagante Vigilante (Freddie Stroma) per affrontare un'invasione aliena. La serie è stata accolta positivamente dai fan, con l'episodio finale, It's Cow or Never, che è diventato il più visto su HBO Max fino ad oggi. Prima ancora che la prima stagione terminasse, è stato annunciato il rinnovo dello show per una seconda stagione. Gunn ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile il rinnovo dello show, scrivendo su Twitter: "Grazie a Peter Safran, John Cena, il nostro incredibile cast e la troupe, i nostri adorabili amici di HBO Max e soprattutto a tutti voi per la visione!". Gunn sta attualmente lavorando su Guardiani della Galassia Vol.3 per l'universo cinematografico Marvel. Per quanto riguarda il DCEU, il prossimo progetto in uscita è The Batman con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright e molti altri. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 marzo.