Peacemaker: Elizabeth Faith Ludlow e Rizwan Manji nel cast della serie

Peacemaker avrà nel proprio cast anche Elizabeth Faith Ludlow e Rizwan Manji, attori che si uniranno agli altri interpreti scelti per lo show prodotto per HBO Max come spinoff del film Suicide Squad: Missione Suicida.

Il progetto ideato e diretto da James Gunn è attualnente nelle fase delle riprese.

In Peacemaker, serie con star John Cena, Elizabeth Ludlow (The Walking Dead) avrà la parte di Keeya, mentre Rizwan Manji (Mr. Robot) sarà Jamil. I dettagli relativi ai due personaggi non sono stati rivelati dalla produzione.

Nella nuova serie di HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, ci sarà al centro il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5, che sarà interpretato da John Cena.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerra.

Gunn sarà autore di tutte le otto puntate, oltre a dirigerne alcune, tra cui la prima, ed essere coinvolto come produttore esecutivo.