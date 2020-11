Peacemaker: Chris Conrad intepreterà Vigilante nella serie

Peacemaker avrà nel proprio cast anche Chris Conrad, Robert Patrick e Jennifer Holland, nomi annunciati quando le riprese della serie spinoff di Suicide Squad Missione Suicida sono ormai imminenti.

La produzione dello show destinato a HBO Max, e composto da otto episodi e racconterà la storia del personaggio affidato a John Cena nel lungometraggio DC.

Robert Patrick interpreterà Auggie Smith, Jennifer Holland riprenderà il ruolo di Emilia Harcourt e Chris Conrad sarà invece in Peacemaker Il Vigilante, ovvero Adrian Chase. Il personaggio è un combattente, un brillante tiratore scelto e un maestro del lariat. Adrian lavora come procuratore distrettuale a New York e decide di farsi giustizia da solo dopo che la moglie e i figli vengono uccisi dai mafiosi. Vigilante ha inoltre la capacità di guarire molto velocemente e rigenerarsi dopo ferite molto gravi causate da coltelli o colpi d'arma da fuoco.

Nella nuova serie di HBO Max, scritta e diretta da James Gunn, ci sarà al centro il personaggio creato da Joe Gill e Pat Boyette, apparso per la prima volta tra le pagine di Fightin' 5.

Peacemaker crede nella pace a tutti i costi, a prescindere da quante persone dovrà uccidere per riuscire a ottenerla.

Nei fumetti Peacemaker, ruolo affidato a John Cena, è Christopher Smith, un pacifista che lavora nel campo della diplomazia ed è figlio di un comandante nazista. Il personaggio ha poi fondato Pax Institute che lotta contro i dittatori e i signori della guerrfa.

The Suicide Squad arriverà nelle sale americane il 6 agosto 2021 e James Gunn se ne occuperà prima dell'inizio del suo impegno sul set di Guardiani della Galassia vol. 3.