Peacemaker 2: James Gunn conferma che potrebbe esserci una seconda stagione e un altro spinoff

Peacemaker 2 potrebbe ottenere la via libera alla produzione e James Gunn sta già lavorando a un altro spinoff di The Suicide Squad: Missione Suicida.

Il regista ha parlato della situazione in una nuova intervista rilasciata a Deadline in cui ha accennato ai suoi nuovi progetti legati ai fumetti della DC.

James Gunn, confermando un'indiscrezione che lui stesso aveva condiviso su Twitter, ha dichiarato: "Stiamo lavorando ora a qualcosa di diverso, un altro show televisivo che è connesso a quell'universo. Non posso dire molto".

Parlando di Peacemaker, il filmmaker ha inoltre ribadito che lo show potrebbe tornare con gli episodi della seconda stagione: "C'è una possibilità davvero buona che accada".

Il regista ha sottolineato parlando dello show: "Siamo la serie più grande al mondo attualmente".

Gunn avrebbe già parlato con i responsabili di HBO Max della possibilità di realizzare un'altra serie legata ai personaggi di The Suicide Squad - Missione Suicida. Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, non è stata scritta la sceneggiatura e non ha ancora il via libera alla produzione, tuttavia sembra improbabile che non ottenga l'approvazione dopo i buoni risultati ottenuti dallo spinoff del film con protagonista John Cena. Il creatore della serie ha ricordato: "Lo show sta andando straordinariamente bene e siamo eccitati, piace a tutti farla, abbiamo semplicemente bisogno di sistemare alcuni dettagli, ovvero dipende in pratica da me".

Gunn ha ricordato come ha avuto l'idea di dedicare un intero show a Peacemaker mentre affrontava il lockdown del 2020: "Stavo iniziando ad annoiarmi, perché ero in isolamento, ero depresso, stavo avendo problemi di ansia come molte altre persone in quel periodo e anche ora, e avevo bisogno di qualcosa di cui occuparmi. Ed è in quel momento che è nato lo show. Avevo bisogno di qualcosa per rilassarmi".

James Gunn non ha voluto rivelare alcuna anticipazione della seconda serie e ha solo dichiarato: "Non posso dire nulla, è legato a questo universo e non penso che sarà dello stesso genere di Peacemaker, non sarà altrettanto in stile comedy, ma sarà nello stesso universo".