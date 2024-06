Peacemaker 2: James Gunn conferma l'inizio delle riprese con la foto perfetta

Le riprese della seconda stagione di Peacemaker di James Gunn sono attualmente in corso, come ha confermato il CEO dei DC Studios James Gunn sui social media, condividendo la foto perfetta per l'occasione.

Gunn ha condiviso diversi aggiornamenti sulla pre-produzione della seconda stagione di Peacemaker da quando questa è stata annunciata all'inizio del 2023. Mentre le riprese del Superman di Gunn continuano in Georgia, sembra che il regista abbia trovato il tempo di iniziare contemporaneamente le riprese della serie, di cui dirigerà tre episodi.

La seconda stagione di Peacemaker farà parte del primo capitolo del DCU, che prenderà il via con Creature Commandos a dicembre, seguito da Superman l'11 luglio 2025. Inoltre, Greg Mottola, regista del cult SuxBad - 3 menti sopra il pelo, dirigerà due episodi della nuova stagione.

Su Instagram, Gunn ha condiviso una foto di una tazza di caffè di Peacemaker personalizzata con la scritta "Eat Peace" e il volto dell'antieroe stampato sopra. La didascalia recita: "Riprese in corso". In precedenza, il regista aveva condiviso una foto della star John Cena con indosso l'elmetto di Peacemaker, pronto a iniziare le riprese ad aprile.

Chi sono i nuovi ingressi nel cast di Peacemaker?

Nel suo post su Instagram, Gunn ha anche taggato tutti i membri principali del cast della seconda stagione di Peacemaker, tra cui la star principale John Cena, l'interprete di Leota Adebayo Danielle Brooks, il John Economos di Steve Agee e l'interprete di Emilia Harcourt, Jennifer Holland.

Peacemaker 2, John Cena svela nuovi dettagli sulla Stagione 2 ambientata nel DC Universe

Tra i nuovi membri del cast figurano Tim Meadows e Frank Grillo, quest'ultimo farà prima il suo debutto nel DCU come Rick Flag Sr. in forma animata in Creature Commandos. L'unica assenza degna di nota nel post di Gunn è quella dell'interprete di Vigilante Freddie Stroma, poiché l'attore non ha un account Instagram.

Piuttosto sorprendentemente, James Gunn ha taggato Robert Patrick, che ha interpretato Auggie Smith alias White Dragon nella prima stagione di Peacemaker. Auggie è stato un antagonista secondario per tutta la prima stagione fino a quando non ha affrontato suo figlio Chris, che si è trovato costretto a ucciderlo. Dopo la morte di Auggie, Peacemaker ha iniziato ad avere le allucinazioni del padre, che lo ha schernito durante il finale di stagione. L'Auggie Smith di Robert Patrick continuerà probabilmente a fare pressione su Chris Smith dall'oltretomba nella seconda stagione di Peacemaker, rafforzando la continuità tra la prima e la seconda stagione.