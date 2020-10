Paw Patrol: Kim Kardashian West e Iain Armitage tra i doppiatori del film

Paw Patrol, la popolare serie animata di Nickelodeon, diventerà un film e nel cast dei doppiatori ci saranno anche Kim Kardashian West e Iain Armitage.

Il progetto racconterà un nuovo capitolo della storia dei simpatici personaggi che hanno debuttato sugli schermi nel 2013.

La serie Paw Patrol è stata recentemente rinnovata per un'ottava stagione e il film animato sarà diretto dal veterano del settore Cal Brunker.

Oltre a Kim Kardashian West e Iain Armitage, a dare voce ai personaggi che appariranno sul grande schermo ci saranno anche Jimmy Kimmel, Yara Shahidi, Dax Shepard, Marsai Martin, Tyler Perry, Randall Park e Will Brisbin.

Paw Patrol: The Movie è attualmente in produzione e il cast e la troupe stanno lavorando in remoto al lungometraggio.

Al centro della trama ci saranno Ryder e i cuccioli, impegnati a difendere Adventure City dai piani malvagi di Humdinger che rischia di far scivolare la città nel caos.

Attualmente la data di uscita prevista per il film nelle sale americane è il 20 agosto 2021.