Paura e delirio a Las Vegas, su Netflix in streaming da oggi

Paura e delirio a Las Vegas, il film del 1998 di Terry Gilliam con Johnny Depp e Benicio Del Toro, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 1 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Johnny Depp e Benicio del Toro sono rispettivamente Raoul Duke e Dr. Gonzo, due amici che nel 1971 partono alla volta di Las Vegas per realizzare un reportage giornalistico; il loro viaggio si trasformerà però in un'esperienza psichedelica e allucinata nel sottobosco sfrenatamente kitsch della capitale del gioco d'azzardo. Terry Gilliam affronta la trasposizione di uno dei romani cardine della beat generation, Paura e disgusto a Las Vegas, racconto autobiografico del giornalista Hunter Thompson che nel 1971 affronta un lungo viaggio attraverso il deserto del Nevada per assistere ad una gara di moto, la famosa "Mint 400", per conto della rivista Sport Illustrated.

La locandina di Paura e delirio a Las Vegas

Compagni d'avventura un enorme avvocato samoano e una decapottabile piena di droghe di ogni tipo. La fine del sogno americano celebrata alla maniera di Thompson consta di sballo totale, cocktails di mescalina, rum ed etere e poco, pochissimo tempo da trascorrere mantenendosi lucidi. I due antieroi di Paura e delirio a Las Vegas vengono risucchiati in un gorgo di paranoia e depravazione, tra tirate verbali prive di un qualsiasi senso e animali volanti di ogni tipo che popolano le menti preda delle allucinazioni. Ecco allora come il sogno si trasforma in incubo mentre niente sembra più avere importanza nel delirio psichedelico.