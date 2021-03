Paul Walker: sua figlia Meadow apre la sfilata di Givenchy a Parigi (VIDEO)

Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker, ha aperto domenica a Parigi la sfilata di Givenchy per la stagione Autunno/Inverno 2021, come testimonia il video da lei condiviso su Instagram.

Meadow Walker l'unica figlia dell'attore di Fast and Furious, oggi 22 anni, ha pubblicato questa settimana una clip che la ritrae in passerella durante la settimana della moda di Parigi. Nel video la vediamo in un blazer nero sopra un vestito trasparente, collant opachi e stivali neri mentre cammina sulla passerella con musica elettronica in sottofondo. L'elegante completo presenta spalle strutturate e risvolti rifiniti con chiusura con bottoni laterali e dettagli argentati.

"Debutto esclusivo. Apertura Givenchy FW21. Grazie Matt per il tuo completo supporto e determinazione a portarmi in sicurezza a Parigi da New York. Congratulazioni per il tuo primo spettacolo Givenchy. Grazie a tutti i partecipanti. Infinita gratitudine e amore per tutti voi", si legge nel post. Come prevedibile, a causa delle restrizioni anti Covid, lo spettacolo non prevedeva la presenza di pubblico, elemento che sarebbe stato piuttosto intimidatorio per Meadow, come lei stessa ha ammesso commentando il suo coinvolgimento nello show: "Stavo solo pensando che se fosse stato completamente pieno e avessi dovuto camminare sulla passerella, sarei stata assolutamente terrorizzata".

Meadow si è aggiunta alle veterane Bella Hadid e Jourdan Dunn sulla passerella di Givenchy. La figlia di Paul Walker si sta facendo strada nel mondo della moda: dal 2017 condivide regolarmente scatti di sé che mostrano il suo fisico snello. A novembre, a sette anni dalla scomparsa di suo padre, Meadow gli ha reso omaggio definendolo il suo "miglior amico". Nello specifico, ha pubblicato uno scatto che la ritrae sulle ginocchia di Paul quando era bambina, ed ha scritto: "Una giornata da ricordare con tristezza. Oggi celebriamo l'amore e la felicità che hai portato al mondo. Ecco una foto del mio migliore amico".

Ricordiamo che la star di Fast and Furious, che ha avuto Meadow dalla sua compagna Rebecca Soteros, è morta il 30 novembre 2013, all'età di 40 anni, in seguito ad un incidente automobilistico mentre si trovava con l'amico Roger Rodas. A settembre, mese in cui ricorreva il 47° compleanno di suo padre, Meadow ha condiviso una foto di loro due, aggiungendone un'altra nel mese di ottobre. Nel primo post si legge: "Il momento in cui ho capito che eravamo gemelli. Buon compleanno all'anima più bella", mentre nel secondo ha scritto: "Mi manchi così tanto, migliore amico sempre e per sempre".