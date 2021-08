Paul Walker, Rachael Leigh Cook ricorda la morte del collega: "È stata dura per me"

Rachael Leigh Cook ricorda di quanto ha sofferto per la morte di Paul Walker, suo co-protagonista nella commedia romantica Kiss Me del 1999.

Rachael Leigh Cook è diventata molto famosa nel 1999 grazie al film Kiss Me, commedia teen romantica in cui c'era anche il compianto Paul Walker, che l'attrice ricorda con molto affetto e di cui ricorda molto bene la morte, molto dura per lei.

Un ritratto di Paul Walker

Durante una recente intervista a Vanity Fair, Rachael Leigh Cook ha ricordato quella tragica giornata del 2013, quando Paul Walker perse la vita in un terribile incidente automobilistico:

"Ricordo quanto mi ha colpito quando ho sentito della morte di Paul perché era una persona che non pensavo potesse andarsene così. Questa è la cosa più banale che abbia mai detto... ma pensi sempre che ci sarà tempo per stare con le persone, per ricordare il tempo passato con loro, come per Matthew Lillard".

Paul Walker, la foto della figlia insieme a Vin Diesel: "La mia famiglia"

In Kiss Me, Paul Walker ha interpretato Dean Sampson, il migliore amico del protagonista di Freddie Prinze Jr., Zack Siler. Quando Siler viene scaricato dalla sua ragazza, afferma di poter trasformare una ragazza a caso in una reginetta del ballo entro sei settimane. Sampson lo sfida a una scommessa e sceglie come soggetto Laney, ovvero Rachel Leigh Cook.

Un ruolo importante per la carriera di Rachel Leigh Cook, che ora ha due figli, e che ha interpretato la mamma di Addison Rae nel remake di Kiss Me nonostante avesse delle riserve quando la produttrice del film l'ha chiamata per il ruolo:

"Non ne ero sicura, perché ho pensato subito 'Se accetto sembrerà che voglio essere paragonata alla me stessa più giovane'? Ma alla fine ho deciso di provarci".