Paul Walker, la foto della figlia insieme a Vin Diesel: "La mia famiglia"

La famiglia e gli amici di Paul Walker hanno sempre continuato a mantenere vivo il suo ricordo. Questa volta è stata Meadow Walker, sua figlia, a condividere sul suo profilo Instagram una fotografia che la ritrae abbracciata a Vin Diesel e alla figlia dell'attore.

La figlia 22enne di Paul Walker ha condiviso su Instagram una fotografia che la ritrae in compagnia di Vin Diesel e di sua figlia Similce, di 13 anni, e ha scritto: "La mia famiglia". Il protagonista del franchise di Fast & Furious ha commentato la foto scrivendo: "Tutto il mio amore, sempre...".

Dalla morte di Paul Walker, sua figlia Meadow Walker è rimasta particolarmente affezionata a Vin Diesel e ai membri della sua famiglia. Non è la prima volta che la figlia di Paul Walker condivide foto in compagnia di Vin Diesel e dei suoi familiari.

Uno scatto, in modo particolare, mostra tutto l'amore che Meadow Walker prova nei confronti nei confronti di Similce, Vincent e Pauline, i tre figli di Vin Diesel.

Come riportato da People, il 5 novembre 2019 Vin Diesel ha postato sul suo profilo Instagram una foto per celebrare il 21esimo compleanno di Meadow Walker e ha scritto: "Sono davvero orgoglioso della persona che sei diventata. Sono sempre stato orgoglioso di te. Buon compleanno, Meadow. Fai 21 anni e sei voluta andare in Giappone. Ma la tua famiglia ti attende per mangiare insieme la torta di compleanno. Ti mando tanto amore, zio Vin".

Paul Walker ha recitato in 6 dei primi 7 film della saga di Fast & Furious ed è apparso al fianco di Vin Diesel in 5 episodi. Lo scorso aprile, Meadow Walker ha ricordato suo padre Paul Walker condividendo su Instagram una foto a tema pasquale e ha dichiarato: "Oggi si celebra l'amore che hai portato nel mondo".