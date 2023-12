Paul Walker: Vin Diesel ricorda l'amico a 10 anni dalla morte condividendo una delle sue foto preferite

Dieci anni fa, il 30 novembre 2013, ha perso tragicamente la vita Paul Walker e il suo amico e collega Vin Diesel ha condiviso una foto per ricordarlo in occasione dell'anniversario della morte.

Il post pubblicato su Instagram è accompagnato da una lunga didascalia in cui la star di Fast & Furious condivide le sue emozioni legata alla triste ricorrenza.

Il post in ricordo dell'amico

Vin Diesel ha condiviso una foto che ritrae l'amico e collega Paul Walker, star accanto a lui di Fast and Furious, insieme a una delle sue figlie.

L'attore ha poi scritto: "Stavo ascoltando una canzone questa mattina... That Lucky Old Sun... Ho pensato a te che correvi in macchina tutto il giorno in giro per il Paradiso". Diesel ha poi sottolineato che nel mondo sempre più persone affrontano il dolore rappresentato dalla perdita di una persona amata: "Lasciando sempre più persone tra di noi alla ricerca di un significato, cercando di dare un senso a questa esistenza complessa...".

L'interprete di Dom Toretto ha quindi svelato di aver finalmente capito perché Walker aveva l'abitudine di spegnere il telefono per lunghi periodi di tempo: "Ho iniziato a farlo questo anno. Dicevi 'Io e Vin possiamo non parlare per anni e la nostra fratellanza sarà più forte rispetto a quando l'abbiamo lasciata, le persone che ci vogliono davvero bene ci saranno sempre'. Amen".

I 50 anni di Paul Walker: il ricordo in un documentario da riscoprire

Le emozioni di Vin Diesel

Diesel ha poi commentato la foto dicendo: "Questa è una delle mie foto preferite mai scattate... Sapevi quanto ero orgoglioso quando mia figlia, l'Alpha Angel, tua nipote, suonava il piano... La scorsa notte stava suonando Moonlight Sonata... Mi ha riportato con la mente alla notte prima che nascesse. Io e te stavamo lavorando fino a tardi... Mi stavi dicendo che il miglior momento nella vita sarebbe stato assistere alla nascita di mia figlia. Quel sorriso senza prezzo che avevi quando ho detto il giorno dopo che avevo tagliato il cordone ombelicale... La canzone successiva che ha iniziato a suonare al piano è di un'artista che avresti amato, chiamata Billie Eilish, 'What was I made for'... Quando ha iniziato a suonare, gli altri angeli sono arrivati e si sono uniti a lei e iniziato a cantare... Wow... Emozioni... Angeli, so che tu stavi ascoltando".

Vin Diesel ha concluso: "Dopo dieci anni... So che questi giorni all'insegna dei ricordi meravigliosi saranno pieni di lacrime. Ma mentre scorre il tempo, con ogni anno che passa più sorrisi riescono a farsi spazio tra le lacrime perché so, quando ti rivedrò, che la nostra fratellanza sarà più forte di quando l'avevamo lasciata. Mi manchi".