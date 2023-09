Vin Diesel ricorda Paul Walker nel suo 50° compleanno: 'Fratelli per l'eternità'

Vin Diesel ha conquistato ancora una volta i cuori dei fan ricordando il suo amico Paul Walker: la star di Fast & Furious ha condiviso un toccante tributo dedicato a Walker, deceduto nel 2013, al fine onorare il 50° compleanno dell'amato attore statunitense.

"Un decennio... dieci lunghi anni... eppure sembra ieri quando cantavamo 'buon compleanno' per i tuoi grandi 40!" ha scritto la star di Fast X sulla propria pagina Instagram, riflettendo sul futuro decimo anniversario della morte di Walker e sull'ultimo compleanno che hanno festeggiato insieme.

"Il mondo non è più lo stesso, fratello... come specie, si potrebbe dire che stiamo lottando. Ma penso a te, sorrido e so che tutto andrà bene", ha scritto Diesel, condividendo poi la storia della foto, che mostrava i due attori da giovani. Il braccio di Walker è avvolto attorno a Diesel nello scatto e quest'ultimo sembra tenere in mano un mixer per cocktail.

"Per me questa foto rappresenta il momento in cui ho capito che saremmo stati fratelli per l'eternità", ha concluso Vin Diesel. "Gennaio 2010, la sera prima che tu ed io partissimo per Haiti... la passione e la gioia che avevi nell'aiutare le persone. Dicevi che i soccorritori non dovrebbero aspettare nessuno... e che volevi dedicare la tua vita a questo. I soccorritori... quella era la tua vera essenza, e la condividevi con me, tuo fratello."