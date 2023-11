Paul Thomas Anderson, riprese a gennaio per il nuovo film: tutti i dettagli

Nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli interessanti circa il nuovo film di Paul Thomas Anderson, a quasi tre anni di distanza da Licorice Pizza.

Un lettore, che studia cinema all'Università di Tel Aviv, ha assistito ieri sera a una conferenza virtuale con Paul Thomas Anderson. Quando qualcuno ha chiesto a Anderson del suo prossimo progetto, il regista ha dichiarato che spera di girare il film a fine gennaio (a seconda di quando terminerà lo sciopero degli attori). L'ambientazione sarà contemporanea. I luoghi di produzione saranno la California, il Messico e il Texas.

La trama del nuovo film rimane top secret

Lo scorso giugno, Anderson era stato visto in Messico a fare location scouting, quindi le novità stanno confermando quelle indiscrezioni. Era stato anche avvistato in Texas per qualche giorno. Sta lavorando a questo film da un po' di tempo, ma i dettagli della trama non sono stati svelati dal regista durante la conferenza.

Paul Thomas Anderson: "Non potrei fare come Tarantino, continuerò sempre a fare film"

La scorsa primavera, varie voci circolavano intorno a questo progetto. Pare che Leonardo DiCaprio fosse stato contattato per un ruolo. Inoltre, tramite Jeff Sneider, si era diffusa la notizia di una possibile partecipazione di Viggo Mortensen e Joaquin Phoenix. Anche a Regina Hall e Rachael Taylor erano stati offerti dei ruoli.