Paul Thomas Anderson: Denzel Washington star del suo prossimo film?

Si diffondono le voci sul nuovo progetto di Paul Thomas Anderson. Secondo Word of Reel, il suo prossimo film sarà ambientato sulla scena jazz americana anni '40 e potrebbe vedere protagonista la star Denzel Washington.

Paul Thomas Anderson e Denzel Washington sono stati avvistati insieme a Los Angeles nei mesi scorsi, ma non sappiamo se questo abbia a che fare con il nuovo progetto. Si parla, però, di una serie di audizioni che si sono tenute nel massimo riserbo e pare che il film conterrà elementi della storia legati al crimine organizzato, a quanto trapelato dalla bozza di script più recente.

In un incontro pubblico di qualche mese fa, Paul Thomas Anderson aveva ammesso di stare scrivendo un altro film subito dopo Il filo nascosto, nel 2018, ma ha aggiunto di aver abbandonato la storia perché il mondo era troppo deprimente. Lo sceneggiatore e regista ha descritto la misteriosa sceneggiatura a cui stava lavorando prima di Licorice Pizza come "un po' cupa".

Quale fosse quel progetto rimane un mistero, ma potrebbe benissimo trattarsi del film sulla Rinascita di Little Harlem degli anni '40 che si diceva fosse in lavorazione circa 4 anni fa. All'epoca Tiffany Haddish aveva ammesso con Vulture di averne parlato col regista:

"Gli ho parlato al telefono! Cioè, ha diffuso il suo numero di telefono, quindi ho dovuto chiamare. Gli ho parlato un paio di volte e probabilmente lavoreremo insieme".

In particolare, i due hanno parlato di un film sull'età d'oro della "Little Harlem" di Los Angeles negli anni '40, quando l'Hotel Dunbar di Los Angeles era il centro di una fiorente scena artistica e musicale afroamericana. Haddish in seguito ha spiegato a IndieWire:

"Avete presente Harlem Nights? Ci siamo detti, 'E se facessimo South Central Nights, come era una volta South Central? Com'era Los Angeles, questo posto in cui potevi venire ed essere libero, come funzionava nelle relazioni, nelle relazioni interrazziali e in tutta quella dinamica? Raccontiamolo".