Paul Schrader spiega perché non ha girato il film con Leonardo DiCaprio: "Shah Rukh Khan voleva il controllo"

Paul Schrader ha svelato il motivo per cui non ha realizzato il film Xtreme City che avrebbe dovuto avere come star Leonardo DiCaprio e Shah Rukh Khan.

Il progetto era stato scritto dal filmmaker insieme a Mushtaq Shiekh e avrebbe dovuto avere Martin Scorsese coinvolto come produttore esecutivo.

Schrader parla di Xtreme City

Il regista, durante un episodio del podcast Pod Casty for Me, ha ammesso: "Volevo realizzarlo. Volevo girarlo con Shah Rukh Khan e Leonardo DiCaprio. Ci siamo, infatti, incontrati tutti a Berlino. Scorsese lo avrebbe prodotto. Shah Rukh era a Berlino, Leo era lì. Ci siamo trovati tutti insieme".

Paul Schrader ha poi ammesso che a ostacolare la realizzazione del progetto è stata la fama della star di Bollywood: "Lui è il boss. Assume i registi. Alle volte ne assume più di uno: assume qualcuno per il numero musicale, un'altra persona per l'azione, un'altra per le scene delle relazioni personali. Lo può fare. Non ha mai lavorato realmente sotto la guida di un autore e quello, ho potuto capire, stava iniziando a infastidirlo. E non aveva mai girato un film in Occidente prima di quell'occasione e non era mai stato secondo dietro qualcuno come Leo".

L'abbandono del progetto

Il filmmaker aveva continuato a sviluppare il progetto con al centro un gangster che si ritrova alle prese con un poliziotto americano dopo che gli ha salvato la vita in India. Schrader ha scritto la sceneggiatura ed è andato più volte a Mumbai per parlare con l'attore, che si è poi tirato indietro per quanto riguarda la propria disponibilità, come accaduto poi con Leonardo DiCaprio, non avendo quindi più nessuna sicurezza per quanto riguarda il coinvolgimento degli attori. Xtreme City, purtroppo, non è stato quindi mai realizzato.