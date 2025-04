Paul Schrader respinge le accuse di molestie sessuali: "Non ho niente da nascondere sulla mia condotta"

Paul Schrader ha scritto una lettera ai suoi amici e collaboratori per rispondere alle accuse di violenza sessuale mosse dalla sua ex-assistente ventiseienne, affermando che queste non potrebbero essere "più lontane dalla verità".

Il 3 aprile scorso, l'ex assistente di Schrader, di cui non è stato fatto il nome, ha dichiarato in un documento legale che lo sceneggiatore di Taxi Driver l'ha aggredita sessualmente in diverse occasioni. Uno dei presunti incidenti sarebbe avvenuto poco dopo l'anteprima di Oh, Canada allo scorso Festival di Cannes, quando Schrader le avrebbe mostrato il pene nella sua stanza d'albergo.

La donna ha anche affermato che l'avvocato di Schrader aveva concordato un accordo monetario dopo il presunto abuso, ma dopo un "esame di coscienza" si è tirato fuori dall'accordo. Gli avvocati della sconosciuta hanno quindi presentato una mozione al tribunale di New York per far valere l'accordo e recuperare le spese legali.

La lettera di risposta di Paul Schrader

Paul Schrader, presidente della giuria internazionale della 57° edizione del festival di Berlino

Il regista ha risposto alle accuse in una lettera inviata lunedì. In essa scrive che è "importante" per le masse "sentire direttamente da me l'argomento" per avere la sua versione delle accuse, che sostiene essere "false e fuorvianti".

Paul Schrader durante la conferenza del Lucca Film festival

Nella lettera si legge: "Di punto in bianco, nell'autunno dell'anno scorso, un avvocato di cui non avevo mai sentito parlare, che rappresentava la mia ex assistente, mi ha inviato una lettera in cui mi chiedeva di pagarle milioni di dollari o di rendere pubbliche accuse sensazionali, false e fuorvianti sulla nostra relazione e sulla mia condotta attraverso una causa legale".

Spiega di essersi sentito "legalmente autorizzato" a tirarsi indietro da un accordo, che secondo lui "non sarebbe stato efficace se non firmato da me e dalla querelante". Schrader prosegue poi con i dettagli delle esperienze più "intime" dal punto di vista fisico che ha condiviso con la sua ex assistente, affermando che si sono dati "due baci sulle labbra", sottolineando che "non hanno mai fatto sesso in nessuna forma".

La cronaca della relazione con l'ex-assistente

"Il primo bacio risale al dicembre 2023 in un bar di New York, dopo aver bevuto entrambi. In seguito ha continuato a lavorare attivamente con me. Non mi ha detto di essere rimasta turbata da quel bacio, né tantomeno che preferiva cambiare o porre fine alla nostra relazione", ha scritto Schrader. "Il secondo bacio è avvenuto nel maggio 2024 a Cannes, dove mi aveva accompagnato per l'anteprima del mio ultimo film. Ancora una volta, dopo aver bevuto insieme, la baciai. Questa volta mi ha dato un segno di disappunto. Non ho mai tentato di baciarla di nuovo e mi sono anche scusato. Anche dopo Cannes, ha espresso con enfasi il suo desiderio di continuare a lavorare, cenare e viaggiare con me".

Schrader conclude la sua lettera dicendo di essere consapevole che sarà "presunto colpevole" nel "clima attuale" che circonda la violenza sessuale a Hollywood, ma rimane fiducioso che la corte "vedrà la verità" se andrà a processo.

"Non ho nulla da nascondere riguardo alla mia condotta e questo include la mia decisione di non cedere alla pressione della minaccia della mia ex assistente di rendere pubbliche le sue sensazionali accuse, minaccia che lei e i suoi avvocati hanno ora eseguito", ha scritto Schrader. "Se questo caso dovesse mai arrivare a un processo, sarò onesto con il giudice e la giuria, che sono sicuro vedranno la verità".