Paul Schrader accusato di molestie sessuali: l'ex assistente denuncia aggressioni durante il lavoro

Il regista Paul Schrader è stato accusato di molestie e aggressioni sessuali da un'ex assistente personale, che sostiene di essere stata aggredita sessualmente durante il suo periodo di lavoro con il cineasta, come riportato da The Independent.

Secondo la testata britannica, le accuse fanno parte di una causa civile intentata dalla denunciante, il cui nome non è stato reso pubblico. Queste sono emerse dopo che Schrader ha rinnegato un accordo di riservatezza precedentemente concordato. Successivamente, la denunciante ha presentato una nuova dichiarazione alla Corte Suprema dello Stato di New York.

AP News riferisce che la donna sta cercando di ottenere un ordine del giudice per forzare Schrader a rispettare l'accordo, dopo che il regista ha dichiarato di non poterlo onorare. I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti.

L'avvocato di Schrader, Philip Kessler, ha affermato a The Independent che il regista, noto per i suoi lavori come Taxi Driver, American Gigolo e Toro scatenato, e per la nomination all'Oscar per First Reformed nel 2017, ha negato tutte le accuse, definendole "una denuncia infondata, frivola e opportunistica".

Le accuse a Paul Schrader

L'ex assistente, di 26 anni, ha presentato la causa in relazione al periodo in cui ha lavorato per Schrader, dal 2021 a settembre 2024. La denunciante ha dichiarato che Schrader avrebbe abusato della sua posizione di potere per aggredirla sessualmente, portandola in una stanza d'albergo, afferrandola e baciandola con forza. Tre giorni dopo, l'avrebbe costretta a entrare nella sua stanza d'albergo, dove si sarebbe esposto.

Paul Schrader, presidente della giuria internazionale della 57° edizione del festival di Berlino

Secondo i documenti, Schrader l'avrebbe costretta a lavorare in un ambiente sessualmente ostile, intimidatorio e umiliante, creando una situazione di abuso quotidiano, e in alcuni casi orario.

La donna sostiene che Schrader l'avrebbe sottoposta a una serie di molestie, inclusi "gesti indesiderati, avances sessuali insistenti, dichiarazioni di amore non richieste, e continui commenti inappropriati e misogini, sia verbalmente che tramite numerosi messaggi ed e-mail". Inoltre, secondo la denuncia, Schrader l'avrebbe licenziata nel settembre scorso dopo che lei aveva rifiutato le sue avances.

L'avvocato di Schrader ha dichiarato: "Le accuse contenute nella denuncia sono piene di imprecisioni sostanziali e sembrano essere fatte per dipingere il signor Schrader sotto una luce distorta, tentando di intimidirlo e costringerlo a un patteggiamento. Per chiarezza, il signor Schrader non ha mai avuto rapporti sessuali con la denunciante, né ha mai tentato di farlo. Ci difenderemo con forza".