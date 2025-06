The Basics of Philosophy: Jack Huston sarà il protagonista del nuovo film di Paul Schrader

Paul Schrader girerà presto un nuovo film per il cinema e secondo The Wrap sono stati scelti i protagonisti del nuovo progetto, che dovrebbe intitolarsi The Basics of Philosophy.

La star sarà Jack Huston, affiancato da Sofia Boutella. L'interprete di Richard Harrow in Boardwalk Empire ha debuttato di recente alla regia con il film Day of the Fight.

La storia di The Basics of Philosophy di Paul Schrader

Il film racconta la storia di un professore universitario di filosofia e sarà realizzato con lo stesso stile della trilogia di Schrader cosiddetta 'man in a room' come First Reformed, The Card Counter e Master Gardener.

Paul Schrader sul set di The Canyons

Jack Huston è l'erede di altre star che hanno lavorato ai film di Schrader come Ethan Hawke, Oscar Isaac e Joel Edgerton. Paul Schrader, nonostante i problemi di salute e le gravi accuse di molestie sessuali da parte della sua ex assistente, tornerà alla regia dopo Oh, Canada, che in realtà avrebbe dovuto essere il suo ultimo film.

La carriera di Jack Huston e Sofia Boutella

Jack Huston è particolarmente conosciuto per le sue esperienze sullo schermo in Boardwalk Empire con Steve Buscemi e Michael Pitt, American Hustle e The Longest Ride. Membro della celebre famiglia Huston, nonché figlio dell'attrice Anjelica e nipote del regista John, Jack Huston potrebbe trovare nel film di Schrader il film della consacrazione.

Jack Huston in una scena di Boardwalk Empire

Accanto a lui l'attrice franco-algerina Sofia Boutella, che dopo diverse partecipazioni in tv e al cinema è riuscita a fare un salto di qualità grazie ai ruoli in Kingsman: Secret Service e Star Trek Beyond.

Non sono stati ancora annunciati gli altri membri del cast e nemmeno il periodo d'inizio delle riprese di The Basics of Philosophy che dovrebbe comunque essere imminente.