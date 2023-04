Paul Schrader: Martin Scorsese l'ha convinto a continuare a lavorare nonostante la malattia della moglie

Paul Schrader ha svelato il consiglio che gli ha dato Martin Scorsese dopo la scoperta che sua moglie, l'attrice Mary Beth Hurt, soffre di Alzheimer.

Il regista, intervistato da Curbed, ha sottolineato che l'amico e collega lo ha invitato a non smettere di lavorare.

Martin Scorsese, consigliando l'amico, ha detto: "Devi trovare un equilibrio. Non puoi lasciare che la sua situazione ti impedisca di lavorare".

Paul Schrader, infatti, inizialmente aveva provato a occuparsi di Mary Beth Hurt nella loro casa a Putnam County, ma la situazione di salute della consorte richiedeva un aiuto più esperto e ha deciso di affidarsi alle cure della Coterie Hudson Yards. Il regista ha spiegato: "Ho iniziato a rendermi conto che non saremmo stati più in grado di aiutarla e mi sono chiesto 'Dove si trova un buon posto? Diventerò il vecchio tizio solitario nella casa sul lago che sbatte contro i muri e beve? Sarà quello il mio destino? Mi sarei trasferito qui se non avessi questa situazione con mia moglie? No. Me ne andrei se morirebbe? No, mi piace'".

Il filmmaker ha inoltre parlato dei suoi vicini: "Sono tutti tendenzialmente interessanti perché non potrebbero permettersi economicamente di essere qui, anche se sono piuttosto anziani. Ma lo sono anche io".

In questo periodo Schrader è al lavoro su uno script intitolato Three Guns at Dawn, con al centro tre fratelli che si odiano. I protagonisti sono un poliziotto corrotto, un serial killer e uno spacciatore. Alla regia potrebbe esserci Antoine Fuqua. Il regista dovrebbe inoltre occuparsi della regia dell'adattamento di un romanzo scritto da Russell Banks, film con star Richard Gere, e ha firmato uno script che dovrebbe essere portato sul grande schermo da Elisabeth Moss.