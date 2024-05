Paul Schrader vuole Kevin Spacey nel ruolo di Frank Sinatra: 'La cancel culture non lo lascia però in pace'

Paul Schrader ha difeso Kevin Spacey sostenendo che sarebbe perfetto per il ruolo di Frank Sinatra in un film biografico, sottolineando che le accuse che gli sono state rivolte negli ultimi anni non dovrebbero avere delle conseguenze sulla sua carriera.

Il regista ha svelato a Variety che è stato in contatto con l'attore e gli ha parlato del potenziale progetto cinematografico.

Il progetto del regista

Il regista Paul Schrader ha parlato di Kevin Spacey spiegando: "La cancel culture non lo lascia in pace. Sta leggendo un libro su come Charlie Chaplin fosse stato cancellato".

Il filmmaker ha poi parlato del progetto di realizzare un film su Frank Sinatra chiarendo: "Non userei Kevin se fosse stato condannato. Ma non lo è stato".

Prima della messa in onda della docuserie Spacey Unmasked su Channel 4, l'ex star di House of Cards, ha dichiarato che si assume totalmente la responsabilità dei comportamenti scorretti avuti in passato e delle sue azioni, ribadendo che però non si ritiene responsabile o si scuserà nei confronti di chi ha inventato delle cose su di lui o ha esagerato le situazioni nei propri racconti.

Recentemente l'attore è stato sotto processo con l'accusa di molestie legata agli anni in cui era stato il direttore dell'Old Vic Theatre di Londra, dal 2004 al 2013 e negli Stati Uniti dopo le dichiarazioni di Anthony Rapp e altri accusatori.

Schrader, invece, tra poche settimane sarà protagonista al festival di Cannes con Oh, Canada, film che avrà come star Richard Gere nel ruolo di un anziano documentarista che pensa alla propria eredità e alla sua carriera durante un'intervista che sta venendo girata da un suo ex studente, Malcolm, il ruolo affidato da Jacob Elordi.