Paul Schrader terrà una masterclass al Museo del Cinema di Torino il 22 maggio

Paul Schrader a Torino. Il regista e sceneggiatore sta per approdare al Museo del Cinema dove il 22 maggio riceverà il Premio Stella della Mole e terrà una masterclass in cui ripercorrerà le tappe della sua carriera.

Sin dal suo primo credito cinematografico nel 1974 - nel corso di una carriera lunga cinque decadi e oltre 30 film - Paul Schrader si è imposto come autore e regista a tutto tondo capace di un'audace stilizzazione visiva e di un penetrante realismo psicologico intorno a temi profondi e stimolanti, riuscendo a creare un cinema riflessivo e provocatorio, caratterizzato da una forte personalità autoriale. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a uno dei creatori cruciali del cinema moderno, che ha tracciato un percorso artistico ed espressivo avvincente, singolare e talvolta contraddittorio, ponendosi quasi come l'unico americano ad aver dato contributi significativi come sceneggiatore, regista e critico cinematografico.

Paul Schrader, presidente della giuria internazionale della 57° edizione del festival di Berlino

Figura chiave della New Hollywood - che dalla fine degli anni Sessanta ha portato alla rinascita del cinema americano - Schrader ha collezionato una serie di successi scrivendo sceneggiature di film diretti da Sidney Pollack e Brian De Palma, senza dimenticare quelle di Taxi Driver e Toro Scatenato tra alcune delle sue più fruttuose collaborazioni con Martin Scorsese. Si è poi cimentato, passando dietro la macchina da presa, con tutti i tipi di soggetti, generi e stili nel corso di una carriera duratura, di alto profilo, solitamente imprevedibile e solo a intermittenza mainstream.

Paul Schrader: "Ai tempi di Shakespeare uomini recitavano donne o neri, perché allora non era un problema?"

Raffinato autore di numerosi classici moderni, Schrader terrà una Masterclass il 22 maggio 2024 alle 19:00 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana e, alle 20:30 al Cinema Massimo presenterà una proiezione speciale di First Reformed (2017), con Ethan Hawke e Amanda Seyfried, che gli è valso la candidatura all'Oscar per la migliore sceneggiatura.

Il regista di acclamati successi come Blue Collar e American Gigolo converserà con il Direttore del Museo Domenico De Gaetano, ripercorrendo la carriera dai primi successi ai progetti più recenti, passando per il suo cinema di solitari e anime perdute, spesso caratterizzato da personaggi ai margini della società. Prima dell'evento - a cura di Marco Fallanca - Paul Schrader riceverà il Premio Stella della Mole in riconoscimento della sua eccezionale dedizione all'arte cinematografica.