Paul Schrader critica Brian De Palma: "Banale e artisticamente debole"

Paul Schrader ha preso la parola su Facebook per criticare il collega Brian De Palma definendolo "banale e artisticamente debole".

Nel post di Paul Schrader, poi cancellato, si leggeva: "Non fatemi parlare di Brian De Palma. Ho riguardato Redacted la scorsa notte perché pensavo che, avendo totale libertà artistica, avrebbe potuto raggiungere le stelle. E lo ha fatto. Ma le stelle erano oltre la sua portata. La sceneggiatura è banale, debole. Questo perché Brian è banale, artisticamente debole. Pattina veloce sul ghiaccio sottile. Questa è la sua storia."

Paul Schrader costretto al silenzio su Facebook dopo i suoi commenti su Kevin Spacey

Dopo aver cancellato il posto in questione, Paul Schrader ha pubblicato un secondo post in cui spiega di voler seminare zizzania per poi decidere di chiudere l'argomento. Questo è uno dei motivi per cui il regista amerebbe Facebook, come specifica:

"Ho fatto alcuni commenti critici e dopo un giorno li ho cancellati. Volevo esprimere alcuni concetti, sentire le reazioni, ma poi ho deciso di chiudere la conversazione. Questo è ciò che mi piace di Facebook. Puoi aprire un dibattito, ma poi anche chiuderlo."

A partire dall'11 luglio arriverà nei cinema italiani Domino, nuovo thriller di Brian De Palma accolto con reazioni tiepide dalla critica americana che in buona parte sembra condividere il giudizio tranchant di Paul Schrader. Il prossimo progetto di Paul Schrader è il western Nine Men from Now, adattamento del film del 1956 di Budd Boetticher I sette assassini.