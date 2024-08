Paul Schrader svela che ammira Taylor Swift e paragona lo streaming al Triangolo delle Bermuda

Mentre era ospite del festival di Sarajevo, il regista Paul Schrader ha parlato dei problemi delle piattaforme di streaming e della sua ammirazione per Taylor Swift.

Paul Schrader, ospite in questi giorni del Sarajevo Film Festival, ha rivelato che ammira Taylor Swift.

Il regista ha inoltre colto l'occasione per parlare delle piattaforme di streaming e sottolineare come sia ancora complicato ottenere visibilità, nonostante le opportunità a disposizione online.

L'ammirazione per la popstar

Il regista, che è presidente della giuria a Sarajevo, ha parlato della fama di Taylor Swift spiegando: "Non è tanto la musica che mi colpisce, ma è il fenomeno. L'aspetto in stile Elvis. Devi guardare ammirato come lei e le sue persone siano riusciti bene a creare questo impero".

Paul Schrader ha quindi commentato la situazione del settore, ribadendo che è in continuo cambiamento: "Il modello economico continua a trasformarsi, per quanto riguarda come monetizzare il "prodotto", che è quello di cui si tratta".

I problemi dello streaming

Il regista ha ricordato che all'inizio della sua carriera era riuscito a realizzare quattro-cinque lungometraggi, dovendo poi passare a produrre i progetti in modo indipendente. Ora, invece, il settore è guidato dalle piattaforme di streaming e i suoi film più recenti sono stati rifiutati anche da Amazon e Netflix.

Schrader ha sottolineato: "Se non sei uno dei privilegiati, e sappiamo chi sono perché ottengono tutta l'attenzione, allora è come volare nel Triangolo delle Bermuda dello streaming e l'ultima cosa che vedi sono le scie di vapore del tuo film".

Paul ha citato Mothers' Instict, con star Jessica Chastain e Anne Hathaway, come esempio di come le piattaforme non sostengano i progetti, "liberandosene" dopo la distribuzione online.