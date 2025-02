Paul Rudd è un inquietante vicino nel trailer di Friendship

A24 ha diffuso un primo trailer di Friendship, commedia con protagonisti Tim Robinson (I Think You Should Leave) e Paul Rudd. Il film uscirà nelle sale americane il prossimo maggio, dopo che verrà presentato in anteprima al SXSW il 9 marzo.

In Friendship, un padre di periferia Craig (Robinson) fa amicizia con il suo carismatico nuovo vicino di casa (Rudd), mentre i tentativi di Craig di farsi un amico maschio adulto minacciano di rovinare le vite di entrambi. Nel cast troviamo anche Kate Mara, Jack Dylan Grazer, Josh Segarra e Billy Bryk. Andrew DeYoung ha scritto e diretto Friendship e si tratta del suo debutto nel lungometraggio.

La commedia è stata presentata in anteprima l'8 settembre 2024 al Toronto International Film Festival nell'ambito della sezione Midnight Madness. A24 ha acquistato il film una settimana dopo, in seguito alle ottime recensioni ricevute al festival.

Friendship segna il primo ruolo da protagonista di Robinson in un film. È conosciuto soprattutto per la sua serie di sketch comedy su Netflix I Think You Should Leave With Tim Robinson, per la quale ha vinto tre Emmy. Tra gli altri suoi crediti figurano Saturday Night Live, Detroiters e Cip & Ciop agenti speciali.

Rudd è raggiunto il successo in commedie come Anchorman, 40 anni vergine, Ragazze a Beverly Hills e I Love You, Man, oltre che per il suo lavoro nel Marvel Cinematic Universe come Ant-Man / Scott Lang. Più recentemente lo abbiamo visto anche nel franchise di Ghostbusters, negli ultimi due film della saga. Prossimamente sarà presente in un altro inquietante film targato A24, Death of a Unicorn, in uscita nelle sale a marzo.