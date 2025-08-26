Paul Mescal è William Shakespeare nel trailer di Hamnet, film diretto da Chloé Zhao

Arriverà nei cinema americani il 27 novembre con una distribuzione limitata, per poi aumentare il numero di sale il 12 dicembre, il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao, di cui è stato condiviso il teaser trailer online.

L'adattamento dell'omonimo romanzo di Maggie O'Farrell ha come protagonisti Paul Mescal e Jessie Buckley e racconterà gli eventi drammatici che hanno ispirato la creazione di Amleto.

Cosa mostra il trailer di Hamnet

Nel video che regala le prime sequenze di Hamnet si può vedere Paul Mescal nel ruolo di William Shakespeare, mostrando qualche dettaglio della sua storia d'amore con Agnes, ruolo affidato a Jessie Buckley, e gli eventi drammatici che hanno avuto un impatto sull'artista.

Focus Features, considerando la strategia legata alla distribuzione, potrebbe puntare a far ottenere al lungometraggio l'attenzione dei giurati di premi importanti come Oscar e Golden Globe, anche se alcune indiscrezioni sostengono che il progetto abbia suscitato delle reazioni contrastanti tra chi ha potuto vederlo in anteprima.

Ecco il teaser trailer:

Coda racconterà il film di Chloe Zhao

Il premio Oscar Chloe Zhao ha scritto la sceneggiatura insieme a O'Farrell e nel cast ci sono anche Emily Watson e Joe Alwyn.

Il libro ha venduto oltre 2 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 lingue diverse. Il team della produzione comprende Liza Marshall, Pippa Harris, Nic Gonda, e i registi Sam Mendes e Steven Spielberg.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle difficoltà affrontate dalla moglie di Shakespeare dopo la perdita del figlio Hamnet, che aveva 11 anni, a causa della peste.

Tra le pagine si segue infatti quello che accade ad Agnes dopo che un'epidemia colpisce Stratford. William non riesce a tornare in tempo da Londra per assistere alla morte del figlio e il lutto ha delle conseguenze devastanti sull'intera famiglia.

Mescal è stato recentemente protagonista del sequel del film cult Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott, in cui ha interpretato Lucio, il nipote di Commodo che si ritrova al centro di una nuova lotta per il potere.

Nel cast c'erano anche Denzel Washington nel ruolo di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante, Joseph Quinn che è il nuovo imperatore, Caracalla, e i ritorni di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.