Paul Mescal e la nomination agli Oscar: un momento di felicità dopo il cancro della madre

L'attore ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar per il suo ruolo in Aftersun lo stesso giorno che la madre ha iniziato la chemioterapia.

Paul Mescal ha dichiarato che la sua nomination all'Oscar per Aftersun ha rappresentato un momento "assurdo" della sua vita, che è stato un momento di felicità per lui e la sua famiglia che sta attraversando un momento difficile.

Nella sua prima intervista da quando ha ricevuto la nomination come miglior attore protagonista, la star irlandese ha detto al Today Show di BBC Radio 4 che stava ancora elaborando quanto successo.

"È stato un po' travolgente, soprattutto per la mia famiglia, perché credo che nessuno se lo aspettasse, nemmeno io", ha detto. "Ho sempre saputo di essere disposto a lavorare sodo, ma quando sono arrivate le nomination, e i BAFTA la settimana prima, c'è stata una sensazione un po' assurda".

L'attore ha aggiunto: "A casa è un momento difficile e questo ha dato alla mia famiglia una tregua molto gradita. E sì, ci divertiremo molto come famiglia. Verranno tutti a Los Angeles".

La sorella dell'attore, Nell Mescal, ha rivelato il giorno della sua nomination agli Oscar che la madre stava per sottoporsi a un trattamento per un cancro al midollo osseo. "Oggi mia madre si è tagliata i capelli per prepararsi alla chemioterapia e poi Paul è stato nominato all'Oscar. La vita è così folle", ha scritto su Twitter.

Paul Mescal svela perché non è interessato a un ruolo nel MCU

"L'universo funziona in modi molto interessanti", ha dichiarato Mescal alla BBC.