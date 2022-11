Paul Mescal svela perché non è interessato a un ruolo nel MCU

Paul Mescal ha ammesso che non è convinto di essere interessato a un ruolo nel MCU, spiegandone anche il motivo.

La star di Normal People ha parlato della possibilità rispondendo a una domanda riguardante Daisy Edgar-Jones, da tempo indicata come una delle possibili new entry tra le fila della Marvel nella Fase 5.

Intervistato da GQ UK, Paul Mescal ha dichiarato: "Questo è qualcosa che rimpiangerò di aver detto, ma al momento non è qualcosa... Non mi è stato chiesto. Quindi mi sento in un certo senso ridicolo nel dire di no quando non mi è stato chiesto nulla, ma non è qualcosa che mi entusiasma". L'attore ha ribadito: "Non so se avrei la pazienza che richiede quell'impegno. E sono profondamente invidioso di chi ha invece quella qualità".

La figlia oscura: Paul Mescal in una scena

Paul non è però contrario a unirsi al cast di qualche franchise di successo: "Ce ne sono sicuramente alcuni lì fuori che penso 'Certamente!' e non mi porterei di sicuro sfortuna nominando i progetti in questa intervista".

Mescal ha spiegato che, almeno per ora, non si sente pronto a rinunciare alla flessibilità e al tempo a disposizione che può avere nel dedicarsi a progetti indipendenti: "Farei fatica se mi venissero tolti. E penso che alle volte si debba prendere una decisione di lasciar andare per cinque, dieci, quindici anni e lo troverei molto triste. So che se prendessi quella decisione non mi sveglierei dopo cinque anni e sorpreso dal fatto che non ho avuto del tempo libero per andare in Turchia o girare un film indipendente per due mesi. La conoscenza è potere".