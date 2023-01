Paul McCartney è stato quasi investito da un'auto mentre ricreava la foto delle strisce pedonali dei Beatles

Il traffico di Londra non risparmia neppure Sir Paul McCartney. La figlia del musicista ha rivelato che Paul ha rischiato di essere investito da un'autoo mentre ricreava la celebre foto dell'attraversamento pedonale sulle strisce fuori dagli studi di Abbey Road.

La foto del Fab Four che attraversano sulle strisce pedonali fuori dagli Abbey Road Studios troneggia sulla copertina del loro classico album del 1969, Abbey Road.

Quando la figlia di Paul, Mary McCartney, ha deciso di raccontare la storia dello studio nel suo nuovo documentario If These Walls Could Sing, Paul era d'accordo. Ha persino accettato di ricreare la passeggiata sulle strisce, che è quasi finita in un disastro.

"La parte in cui un'auto lo ha quasi investito sulle strisce pedonali è stata così divertente", ha detto Mary, 53 anni, al Mirror. "Mentre stavamo lasciando lo studio, ho detto: 'Ti filmerò all'incrocio', lui si è avvicinato e questa macchina non si è fermata!"

The Beatles: Get Back, Paul McCartney: "Il documentario ha cambiato la mia percezione del nostro scioglimento"

Mary McCartney, fotografa, regista e autrice di libri di cucina, ha confessato che era davvero nervosa all'idea di mostrare il film al padre Paul, 80 anni, così lo ha portato al cinema incrociando le dita nella speranza che lo apprezzasse.

"Il giorno dopo, ero a un evento e qualcuno ha detto, 'Ho visto tuo padre e parlava del documentario da anni'", ha detto. "È una cosa di cui è davvero appassionato quindi, quando ha saputo che stavo girando il documentario, è stato davvero contento e gli ha fatto pensare di nuovo ad Abbey Road e a molte delle storie".