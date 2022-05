Johnny Depp "appare" durante un concerto di Paul McCartney (VIDEO)

Paul McCartney si è pubblicamente schiarato al fianco di Johnny Depp: il cantante dei Beatles fa parte di una lunga serie di celebrità che hanno mostrato il proprio supporto per la star di Pirati dei Caraibi durante il seguitissimo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard.

L'ex Beatle ha proiettato un breve video durante un'esibizione del brano "My Valentine" che ha avuto luogo nel bel mezzo del concerto di Orlando dello scorso fine settimana. Il filmato registrato dalla folla mostra McCartney che esegue la canzone al pianoforte, quando all'improvviso un'immagine della star del cinema appare sullo schermo dietro di lui.

Le immagini mostrano sia Depp che Natalie Portman, in quanto entrambi hanno recitato nel videoclip originale della canzone. Tuttavia, sembra che McCartney abbia inserito la canzone nella sua scaletta in omaggio Depp, avendola precedentemente omessa dalle scalette dei suoi tour precedenti.

Johnny Depp e Paul McCartney sono amici da anni e sono da sempre legati per il grande amore che entrambi nutrono nei confronti della musica. McCartney è apparso anche in Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, dove ha interpretato, come Keith Richards prima di lui, un parente di Jack Sparrow.